【產經直播】港股9月開局乏力　後市睇淡？

美股連跌4日，而港股9月開局日走勢亦向下，恒指周四(1日)低開192點後，最多跌421點，低見19,532點，最終收市跌357點，報19,597點，成交1,056億元。內地8月財新製造業採購經理指數(PMI)降至49.5，再次陷入收縮。面對加息及內地疫情反覆，港股9月仍會偏淡？恒指要跌至咩水平先有較大支持？

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