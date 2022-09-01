【產經直播】港股9月開局乏力 後市睇淡？
2022年09月01日 16:47
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美股連跌4日，而港股9月開局日走勢亦向下，恒指周四(1日)低開192點後，最多跌421點，低見19,532點，最終收市跌357點，報19,597點，成交1,056億元。內地8月財新製造業採購經理指數(PMI)降至49.5，再次陷入收縮。面對加息及內地疫情反覆，港股9月仍會偏淡？恒指要跌至咩水平先有較大支持？
有傳騰訊(00700)計劃今年出售約1,000億元人民幣股票的軟性目標，以紓緩投資者跟反壟斷的壓力，而涉及減持的股份包括美團(03690)等，雖然騰訊其後指未設目標金額，但已拖累美團急跌逾6%，而騰訊亦跌逾1%，其餘快手((01024)及閱文(00772)等騰訊有份持股的股票亦都跌2%，騰訊相關持股會否被減持的不明朗因素籠罩？不宜沾手？
航運股沽壓大，波羅的海乾散貨指數(BDI)上月大跌近5成，並創2年低位，加上上海出口集裝箱運價指數亦錄得11連跌，拖累今日(1日)除淨的東方海外(00316)表現最曳，盤中曾大插一成，低見155.6元，收市仍跌逾7%，是表現最差藍籌，而母控中遠海控(01919)亦挫半成，不過聖誕前是訂單高峰期，又係咪趁低吸納航運股時機？
個股方面，波司登(03998)遭控股股東盈新國際投資減持，以每股3.94元出售2.3億現有股份，較昨日(8月31日)收市價折讓一成一，股價顯著受壓，收跌8%，有貨要點部署？
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