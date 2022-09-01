本地商舖基金一周斥逾1.72億掃7個舖位

香港零售氣氛轉好，舖位市道備受乕看好，本地基金再度入市掃貨。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，斥1,295萬港元連環購入大埔及大角咀兩個民生舖位，其中大埔區為首次買舖。該基金約一星期已購入共7個商舖，涉及金額逾1.72億元，當中5個位於港島區。

剛購入的包括大埔運頭街12至18號美華大廈地下B1H號舖，建築面積約210方呎，買入價550萬元。舖位現租客為三多炸雞，月租金約1.68萬元，租金回報率約3.7厘。原業主於去年初以約414萬元購入，現帳面獲利約136萬元，升值約32.9%。另一舖位為大角咀樂群街1至19號中原樓地下D10A號舖，建築面積約900方呎，購人價745萬元。物業租客為車房，月租金約1.8萬元，回報率約2.9厘。舖位原業主於1974年以約15萬元買入，現升值約730萬元或約48.7倍。李指出，該舖適合餐飲、酒吧或洗車屋等行業，市值租金達約3萬元或以上，回報率可近5厘。

他又稱，基金在新界的洪水橋、上水、粉嶺、大圍、屯門、元朗、荃灣及葵涌都有舖，現購入大埔舖，只剩下天水圍未有。民生區細碼舖租賃需求殷切，一般可享有較高租值回報，而且入場門檻低，可謂「易入易出」，一般較易受初次買家青睞。在疫情反覆的市況下，可謂進可攻、退可守，有助平衡商舖基金風險。