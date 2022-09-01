啟德跑道兩地保留商用接兩份反對申述　規劃署建議不採納

政府原定計劃將啟德發展區5幅商業地改劃為住宅用途，惟香港地產建設商會提出意見，擔心影響該區作為第二個商業核心區的地位。城市規劃委員會於6月份決定將兩幅位於跑道區的4C區用地保留作商業用途，有關決定早前收到4份進一步申述，當中有兩份提出反對，而規劃署建議不予採納，相信兩地很大機會還原至商業用途，預計減少約1,700伙住宅供應。

文件顯示，上述兩幅土地為第4C區4號及5號地盤，將由住宅乙類用途回復至商業地帶，其中提出反對的申述由個別人士提出，其中一份申述認為新增房屋單位對市區中期供應相當重要，不應順應地建會及發展商利益而推倒重來。另有意見認為該兩幅用地應改劃為休憩用地，為公眾打造有活力的海濱地段。

不過，規劃署指出，城規會考慮到上次收到申述及意見後，同意若將兩幅申述用地改劃作住宅用途，會影響商業總樓面面積的羣聚效應，令啟德跑道末端難以成為吸引海外和本地訪客到訪的旅遊樞紐和休閒勝地，有損旅遊中樞的活力和郵輪碼頭的經營前景。此外，啟德發展區的休憩用地供應充足，合共約有100公頃，前跑道區兩旁就有約7.2公頃土地劃為同類用途，故不支持有關反對申述。