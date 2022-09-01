旺角Larchwood視乎銷售考慮加推　夥中原推按揭優惠

展望明年，她表示，公司計劃推出4個新盤，包括率先於第一季推出鴨脷洲項目，第二季部署推出的項目位於黃大仙，第三季推出薄扶林豪宅項目，而第四季則推售鴨脷洲項目2期。

為配合銷售部署，項目夥拍中原地產及中原按揭向買家推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，置抵按揭存款相連優惠的全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂上限為最優惠利率(P) 減2.75厘(現P為2.5厘)，提供現金回贈達貸款額的1.8厘， 按揭成數高達90%，按揭年期長達30年。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，首3名經該行購入該盤單位的買家可額外獲贈中秋果籃。他指，踏入9月，如發展商如市場預期般克制開價，全月一手成交量可維持2,000宗。