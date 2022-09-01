中環皇后大道中九號商廈單位招標出售　意向價1.3億元

近期核心區甲級商廈買賣成交轉活躍，有中環甲廈業主趁勢放盤。第一太平戴維斯承業主命公開招標出售區內皇后大道中九號14樓03室，建築面積約3,335方呎，物業以現狀連租約出售，意向價約1.3億港元，呎價約38,981元。物業截標日期為10月11日。

該行投資及銷售部首席資深董事溫武忠表示，中環超甲級寫字樓供應過去一直稀少，近期中環甲廈成交價都逾億元，當中包括荊威廣場頂層、南華大廈中層全層，以及安蘭街18號複式單位，成交價由約1.1億至1.7億元，呎價約25,017至34,722元。是次業主罕有放售的皇后大道中九號單位，適合中型企業自用或投資者收租用途。