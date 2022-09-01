【自損三千】美阻AI晶片售華　英偉達AMD對華生意凍過水？

經濟衰退風險籠罩美國之際，內政外交乏善足陳的拜登政府再學前朝政府將矛頭向外，劍指中國，最新是阻止英偉達(Nvidia)和超微半導體(AMD)向中國出口用於人工智能(AI)的晶片，前者預告4億美元(約31.2億港元)生意恐「凍過水」。英偉達更表明，新的對華出口限制適用於香港，可見中國或難再指望藉香港突破美國科技圍堵。

英偉達公布，8月26日接獲華府通知，兩款AI用的圖像處理器(GPU)晶片「A100」和「H100」即時被納入針對中國和俄羅斯的出口管制，融入兩款集成電路的晶片，以及將來性能比兩者更強的產品也受限，對方毫不諱言目的是防止中俄兩國作軍事用途。這或阻礙「H100」如期開發，內地「A100」用戶的支援服務也可能要改到境外提供，正尋求美國政府提供豁免，並跟內地客戶溝通，讓他們順利購買不受出口管制的數據中心產品。

鑑於10月底止本財政季度59億美元的收入指引中，4億美元(近7%)來自向中國客戶販賣或受今次管制影響的產品，消息勢將拖累電腦GPU晶片業務「挑戰重重」的英偉達股價。

同由美籍華人掌舵的AMD幾乎同一時間宣布，可用於AI的GPU「MI250」亦受華府最新針對中國的出口管制影響，比它早一年推出的「MI100」應該不受影響，預料不會對業績有顯著衝擊。

Google前主席施密特去年警告，AI是中國已就快或已稱霸全球的科技領域之一，上月中美國商務部果然祭出針對ECAD(電子計算機輔助設計)軟件用於設計GAAFET(環繞式閘極場效電晶體)架構晶片的出口限制。

GAAFET基本上是3納米或以下尖端製程的代名詞，主要用於AI等高效能運算(HPC)領域，事關AI訓練與學習需處理大量數據，過程很「食電」，運用該等製程可提高AI的耗能效率。華府今次不惜斷英偉達和AMD「米路」，可以說是ECAD新管制的延伸，防止中國AI運算能力的發展。

英偉達和AMD「收柯打」後，內地AI晶片公司寒武紀(滬︰688256)股價一度漲20%停板，收市仍飆13.92%。這家最初由中科院計算所前博士生導師和該所發起的公司，產品曾被內地券商形容為與英偉達不相伯仲，今年上半年毛利率54.92%，亦跟英偉達相若。

不過，寒武紀最新中期報告坦承，英偉達在AI晶片「仍佔有絕對優勢……公司存在一定競爭劣勢」，期內收入也不過是英偉達今次恐泡湯中國收入約6%，並因以遠多於收入的資金搞研發，所以從未扭虧；招股書亦不諱言晶片主要找台積電代工，設計工具主要用美企。

中國外交部發言人汪文斌表示，華府最新的晶片出口管制是「一再泛化國家安全概念」，屬「典型的科技霸權主義」，中方堅決反對。就在此時，台灣總統蔡英文接見亞利桑那州(台積電新廠所在地)州長時喊出盼與美國共製「民主晶片」。

韓媒則引述消息透露，南韓國會議長金振杓的邀請下，內地全國人大委員長栗戰書本月或到訪當地，期間料與韓方商討怎樣加強合作。這與「晶片四方聯盟」(Chip 4)預備會議或押後到本月中舉行關係未明，但可以肯定中方希望韓方不要在中美科技戰愈益白熱化的當下全面倒向美國懷抱。