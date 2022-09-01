樓價UPDATES：龍門居業主4年帳蝕12萬出貨

居屋二手市場都要蝕讓出貨。屯門龍門居兩房單位，累減42萬元後，於未補價第二市場以368萬元沽出，原業主持貨約4年，帳面蝕12萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，天后興漢大廈中層E室，實用面積約535方呎，三房間隔，望樓景，成交價778萬元，呎價約14,542元，單位原先叫價880萬元，最終減價102萬元成交，減幅約11.6%。

－－－－－

九龍區

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣曉暉花園2座高層A室，實用面積約507方呎，兩房設計，叫價828萬，減價70萬元，以758萬元成交，呎價約14,951元，原業主於2014年以527萬元購入，持貨約8年帳面升值231萬元，期間升值約44%。

●利嘉閣莊雅琁指，牛頭角淘大花園K座低層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，附裝修，近日以約520萬元沽出，呎價約13,299元，新買家為上車客，購入單位予兒子自住，原業主移民願意減價，終入市單位。

－－－－－－

新界區

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座高層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，累減42萬元，綠表客見屋苑可承做較長年期按揭，於未補價第二市場以368萬元購入自用，呎價約7,603元，原業主持貨約4年，帳面蝕12萬元。

●祥益古文彬指，屯門彩華花園A座低層5室，實用面積約420方呎，兩房間隔，區內首置客嘗試抽區內新盤，但因籌號較後，決定回流二手市場，獲減價20萬元，以450萬元購入上址，呎價約10,714元。

●世紀21天生置業黃海波稱，屯門海景花園6座中層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望海景，連車位叫價638萬元，獲買家以633萬元承接，呎價約10,876元，原業主於2014年以375萬元購入，持貨8年帳面獲利258萬元，升值約69%。

●中原林溢斌表示，東涌映灣園8月錄7宗買賣，平均實用呎價跌近12%至約11,320元，創近1年半新低，屋苑7座高層G室套三房海景戶，實用面積約737方呎，今年4月以1,000萬元連租約放售，8月初交吉可睇樓，減至930萬元沽出，呎價約12,619元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣海欣花園6座高層G室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望園景，以約668萬元易手，呎價約14,812元，新買家為準新人，原業主原先叫價約750萬元，累減約82萬元成交。

●中原李嘉龍指，大埔中心3座高層E室，實用面積約409方呎，兩房間隔，放盤時開價約555萬元，雙方議價後以510萬元易手，呎價約12,469元，新買家為上車客。

●中原方翰達透露，大埔麗湖閣8月錄1宗買賣，屋苑中層G室，實用面積約598方呎，享海景，套三房間隔，開價約990萬元，日前議價後以915萬元易手，呎價約15,301元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城46座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價470萬，放盤近1年，獲買家以450萬元承接，呎價約15,845元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山海典灣2座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望山景，放盤9個月，開價850萬元，累減90萬元，獲買家以760萬元承接，呎價約16,239元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山迎海3座低層D室，實用面積約796方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,380萬元，放盤個半月，調整售價至1,262萬元成交，減幅約8.6%，呎價約15,854元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區8月共錄約63宗二手買賣，包括富寶花園8月錄3宗，包括11座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約370萬元，議價後以350萬元易手，呎價5912元，新買家為用家。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳都會駅2座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約820萬元，買賣雙方議價後，累減約40萬元，最新以約780萬元易手，呎價約16,016元，新買家為區內分支家庭年輕客。

●中原柯勇透露，將軍澳5座高層B室，實用面積約678方呎，套三房間隔，享山景，以968萬元易手，呎價約14,277元，原業主於2010年5月以468萬元購入，持貨約12年帳面獲利500萬元，期內升值約1.07倍。

●美聯劉卓豪表示，8月份將軍澳區錄得約192宗二手買賣，將軍澳新寶城1座高層D室兩房戶，實用面積約434方呎，今年7月放盤，剛獲用家垂青，議價後終以約698萬元成交，減價逾9%，呎價約16,083元，成交價較3個月前同類型單位折讓約70萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢白沙灣立德台E段單號屋，實用面積約1,481方呎，四房雙套房間隔，望山景，連天台約370方呎，成交價3,230萬元，呎價約21,810元，高市價約8%。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳領都1座左翼高層C室，實用面積約723方呎，套三房間隔，原先叫價約928萬元，近日累減約91.2萬元，以約836.8萬元沽出，呎價約11,574元，屋苑現時約有250個單位放盤，入場費由約820萬元起。

－－－－－－