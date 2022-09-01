美匯創20年新高　道指挫230點　英偉達跌逾8%

近日美國聯儲局連環「放鷹」，影響貨幣政策走向的就業數據尤受市場關注。上周首申領失業救濟人數少過預期，美匯指數高見109.76，創20年來新高。美股周四早段偏軟，道指跌230點，至31,279點；標指跌37點，至3,917點；以科技股為主的納指跌163點，至11,653點。恒指夜期報19,397點，跌103點；低水200點。

市場仍在等待今晚公布的8月非農就業數據之際，美國職業中介公司Challenger調查顯示，8月企業裁員2.05萬人，按年增30.3%，惟增幅仍少過市場預期。勞工部公布的上周首申領失業救濟人數為23.2萬人，按周減少5,000人；截至前周止持續申領人數增加2.6萬人至143.8萬人，符合預期。

企業消息方面，美國政府限制英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)向中國及俄羅斯出口半導體，要求兩家公司在出口數據中心所用的若干款高端圖像處理器(GPU)晶片時，要先獲出口許可。英偉達股價挫8.3%；AMD跌5.1%。

微軟收購動視暴雪的交易遇上阻滯。英國競爭與市場管理局(CMA)公布針對此併購案的反壟斷調查初步進展，直言擔憂微軟可能會在合併後利用其優勢打壓競爭對手，故需進行更深入的第二階段調查。動視暴雪股價周四早段升0.43%，微軟跌0.96%。