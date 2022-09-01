【買股小心】內地樓市仍低迷　摩通料房企續配股撲水

中美博弈持續及內地疫情升溫的雙重打擊下，內地經濟引擎深圳市的房地產行業遲遲未見起色，8月當地二手交投低迷。中指研究院數據亦顯示，百城新樓及二手樓價按月續降，二手樓跌幅更擴至0.13%。法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建偉警告，房企債務問題蔓延至整體經濟，摩根大通料多隻內房通過配股集資，或出現連環「抽水潮」。

深圳官方平台數據顯示，上月深圳市二手商品住宅成交僅2,000套，按月續減1.9%。中指院周四亦公布，8月新建商品住宅價格按月上漲的城市只有29個，下跌城市數量愈來愈多，達69個，按月增22個。二手住宅價上漲城市按月再縮至23個，下跌城市達74個，按月多5個城市。

上月百城新建住宅均價為每方米16,203元人民幣(下同)，按月跌0.01%，按年則升0.32%，漲幅較前一個月收窄0.2個百分點；二手住宅均價為每方米15,991元，按年轉跌0.12%。中指院料，短期各地樓市政策寬鬆方向或聚焦信貸，通過下調房貸首期付款比例及利率等方式，降低居民買樓門檻和成本，支持合理住房需求。

不過，徐建煒認為，內地經濟前景黯淡，加上內地「清零」防疫政策對經濟仍構成挑戰，民眾對樓市信心難短期恢復。隨着家庭購買房屋數量減少，發展商的資金渠道受阻，或將導致房地產以至其他相關行業的固定資產投資減少。

瑞銀發債團隊傳裁港6高層

鑑於房企境外債幾乎停頓，拖累中資企業發債活動縮水，瑞銀發債團隊就傳出裁減部分員工的消息，當中涉及6名香港高層。炎天內房反處行業寒冬，花旗卻估計行業仍有復甦機會，惟需更全面的支持措施。該行預計，中央政策可望推動短期反彈，但長期仍取決於銷售前景，相信第三季是重新評估政策是否見效的時機，9至10月則是決定第四季表現是否能回穩的關鍵時期。