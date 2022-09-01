啟德項目部署日內開價 錦田北現樓新盤月底推售
2022年09月01日 22:02
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多個新盤醞釀推售。其中，啟德項目部署最快明日開價，為本月的新盤戰拉開序幕。同時，元朗錦田北現樓新盤亦預告會於月底推售，展望月內一手市場將百花齊放。
●PARK YOHO Bologna部署月底推售
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO全新期數項目命名為PARK YOHO Bologna，新地副董事總經理雷霆表示，該項目部署本月底推售。他指，整個PARK YOHO佔地約190萬方呎，分7期發展，迄今沽出約3,000伙，相信最新推出的項目會掀起搶購熱潮。
新地代理總經理陳漢麟稱，PARK YOHO Bologna提供164伙，該項目已屆現樓，提供的伙數不多，戶型涵蓋開放式至三房間隔，密度為7期之中最低，景觀開揚，向北望內園景，向南可望及錦田河。該盤會以市價推售，不排除首張價單價錢會較吸引。
●啟德MIAMI QUAY I最快明日開價
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA 的MIAMI QUAY I，3伙示範單位已於今(1日)曝光，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快明日公布首張價單，涉及約130伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔。項目部署緊接周末對公眾開放示範單位，有機會中秋節長假期開售。
會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，該盤由3座住宅大樓組成，提供648伙，建築已經平頂。戶型分布方面，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打的兩房戶佔約54%，另有27%屬一房戶。而向東的單位會享有九龍灣畔及泳池景色。
●旺角Larchwood明日首輪發售83伙
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，將於明(2日)首輪發售83伙及周日(4日)次輪發售15伙。宏安地產執行董事程德韻表示，昨日最新加推的價單4號，提供20伙，主要屬中高層單位，故計及樓層因素屬原價加推。將會視乎首兩輪銷售，再部署加推單位。
展望明年，她表示，公司計劃推出4個新盤，包括率先於第一季推出鴨脷洲項目，第二季部署推出的項目位於黃大仙，第三季推出薄扶林豪宅項目，而第四季則推售鴨脷洲項目2期。
●青衣薈藍提早於本月交樓
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍已屆現樓，發展商周四(1日)公布已取得滿意紙，將提早交樓。宏安地產執行董事程德韻表示，該盤預計關鍵日期為2022年12月31日，惟最新已取得滿意紙，將展開交付程序，預計於月內陸續發出成交通知書予買家。該盤由推售至今，已售出282伙，套現逾13.8億港元。
●萬科部署分期推長沙灣全新盤 共涉及500伙
萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞預告，公司將會分期推出長沙灣醫局街及海壇街全新住宅項目，預計提供逾500伙，主打中小型單位，以迎合首置客、新婚家庭、換樓客等各類型買家需要。
至於，旗下正推售的何文田VAU Residence及西營盤15 WESTERN STREET，由即日起至9月12日，向參觀展銷廳的客戶送上免費DIY兔仔燈籠材料。另外，VAU Residence修改價單，新增印花稅折扣，由9月5日起首4個購入單位的買家，分別可獲額外3%(開放戶)或3.75%(一房或兩房)售價折扣優惠。
●屯門NOVO LAND第1B期取消交易戶獲承接
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，周四(1日)重新沽出1伙早前未完成交易的單位。上述為第3座21樓J室，實用面積423方呎，兩房間隔，原本於上月21日以647.36萬元沽出，惟交易取消，最新於再以623.56萬元獲新買家承接，呎價約14,741元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄232宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得232宗終止買賣個案，佔成交量846宗約27%，而涉及總成交金額逾36.5億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增1宗個案，單位為1B座39樓C室，實用面積534方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,219.1萬元成交，當時呎價約22,830元，惟交易已於周二(30日)終止。
●長沙灣愛海頌聯同港置推中秋優惠
發展商積極推售新盤餘貨，長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，至今累沽849伙，已套現逾84億元，平均成交呎價約1.85萬元。長實集團高級營業經理梁焯鏗表示，項目已屆現樓，僅餘27伙三房戶待售，當中入場戶為3座9樓B室，實用面積約786方呎，折實售價為1,301.7萬元，呎價約16,561元。
為配合項目最新部署及慶祝中秋節，項目聯同香港置業為買家提供新優惠。該行營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，由即日起至9月30日期間，透過該行購買項目的三房或以上一手單位的首5名買家，可獲贈「中秋團圓入伙宴」，合共總值港幣約3萬元，優惠名額有限，先到先得，送完即止。另外，他預料，第四季的新盤市場將會持續熾熱，下半年新盤的銷售量將呈反彈。