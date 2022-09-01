啟德項目部署日內開價　錦田北現樓新盤月底推售

多個新盤醞釀推售。其中，啟德項目部署最快明日開價，為本月的新盤戰拉開序幕。同時，元朗錦田北現樓新盤亦預告會於月底推售，展望月內一手市場將百花齊放。

●PARK YOHO Bologna部署月底推售

新地代理總經理陳漢麟稱，PARK YOHO Bologna提供164伙，該項目已屆現樓，提供的伙數不多，戶型涵蓋開放式至三房間隔，密度為7期之中最低，景觀開揚，向北望內園景，向南可望及錦田河。該盤會以市價推售，不排除首張價單價錢會較吸引。

●啟德MIAMI QUAY I最快明日開價

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，該盤由3座住宅大樓組成，提供648伙，建築已經平頂。戶型分布方面，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打的兩房戶佔約54%，另有27%屬一房戶。而向東的單位會享有九龍灣畔及泳池景色。

●旺角Larchwood明日首輪發售83伙

展望明年，她表示，公司計劃推出4個新盤，包括率先於第一季推出鴨脷洲項目，第二季部署推出的項目位於黃大仙，第三季推出薄扶林豪宅項目，而第四季則推售鴨脷洲項目2期。

●青衣薈藍提早於本月交樓

●萬科部署分期推長沙灣全新盤 共涉及500伙

萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞預告，公司將會分期推出長沙灣醫局街及海壇街全新住宅項目，預計提供逾500伙，主打中小型單位，以迎合首置客、新婚家庭、換樓客等各類型買家需要。

至於，旗下正推售的何文田VAU Residence及西營盤15 WESTERN STREET，由即日起至9月12日，向參觀展銷廳的客戶送上免費DIY兔仔燈籠材料。另外，VAU Residence修改價單，新增印花稅折扣，由9月5日起首4個購入單位的買家，分別可獲額外3%(開放戶)或3.75%(一房或兩房)售價折扣優惠。

●屯門NOVO LAND第1B期取消交易戶獲承接

●沙田大圍站柏傲莊III累錄232宗終止交易

●長沙灣愛海頌聯同港置推中秋優惠

為配合項目最新部署及慶祝中秋節，項目聯同香港置業為買家提供新優惠。該行營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，由即日起至9月30日期間，透過該行購買項目的三房或以上一手單位的首5名買家，可獲贈「中秋團圓入伙宴」，合共總值港幣約3萬元，優惠名額有限，先到先得，送完即止。另外，他預料，第四季的新盤市場將會持續熾熱，下半年新盤的銷售量將呈反彈。