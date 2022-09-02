東方日報B2：華財新PMI重陷收縮　亞洲製造業就瓜

受疫情、通脹和戰火衝擊，亞洲多個地區的工廠活動錄得倒退。

持續多年的新冠肺炎疫情陰霾揮之不去，通脹加上俄烏戰爭本已為全球經濟蒙上陰影，財新及標普全球指數周四發布的數據顯示，上月亞洲多個地區的工廠活動錄得倒退，內地財新製造業採購經理指數(PMI)重回收縮區間，製造業數據同樣在盛衰分界線下的南韓及台灣，上月新訂單量創下逾兩年來最大跌幅，本土及海外需求疲軟進一步打擊廠商信心。

亞洲最大幾個製造業中心正受本土及海外需求萎縮拖累，當中嚴格執行防疫政策的內地，更受到極端熱浪引發的電荒危機困擾。反映中小企的財新製造業PMI上月錄49.5，回落0.9個百分點，是5月以來首次重陷收縮區間，與官方製造業PMI同樣低於盛衰分界線。同月財新新訂單指數及新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前內地經濟仍處於上半年大範圍疫情後的修復期，惟局部地區散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，就業問題仍是關注重點。疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。

至於南韓製造業PMI同告收縮，上月跌2.2個百分點至47.6，是2020年7月以來最大跌幅。台灣更插1.9個百分點，至僅42.7，當中新訂單及產量創2020年5月以來最大跌幅，當地企業看淡未來一年經營前景，繼而進一步減少採購及去庫存。

即使日本上月製造業數據仍企於盛衰分界線之上，擴張步伐仍放慢0.6個百分點至51.5。當地更面臨客戶信心不足的困局，新訂單創下2020年10月以來最大跌幅，產量亦連續兩個月下跌，當地廠商表示，主要是亞太區需求轉弱，尤其是南韓及中國。

其他地區數據喜憂參半，美國上月製造業PMI錄52.8，按月持平，有別於歐元區及英國的收縮態勢。不過，印度受惠疫情限制放寬，新訂單增長帶動產量升至9個月高位，製造業PMI高企在56.2，當地廠商對未來一年經營前景感樂觀，營商信心飆至6年新高。

另外，新加坡金管局調查顯示，受訪經濟學家下調新加坡國內生產總值(GDP)增長預測，料今年增長3.5%，比6月調查中預測的3.8%為低。近四分之三受訪經濟學家認為，貿易夥伴的增長放緩是當地經濟面臨的最大下行風險。