美股道指先跌後回升　結束4連跌

市場觀察美國最新就業數據出爐，美股3大指數周五(1日)個別發展，道指和標指全日由跌轉升，並結束連續4日跌勢。道指低開55點後表現反覆，至中後段開始轉勢向上，全日收報31,656點，升145點或0.46%；標指收報3,966點，升11點或0.3%；納指收報11,785點，跌31點或0.26%。

市場正在等待周五公布的8月非農就業數據之際，美國職業中介公司Challenger調查顯示，8月企業裁員2.05萬人，按年增30.3%，惟增幅仍少過市場預期。勞工部公布的上周首申領失業救濟人數為23.2萬人，按周減少5,000人；截至前周止持續申領人數增加2.6萬人至143.8萬人，符合預期。

企業消息方面，美國政府限制英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)向中國及俄羅斯出口半導體，要求兩家公司在出口數據中心所用的若干款高端圖像處理器(GPU)晶片時，要先獲出口許可。英偉達股價收挫7.67%；AMD跌2.99%。

微軟收購動視暴雪的交易遇上阻滯。英國競爭與市場管理局(CMA)公布針對此併購案的反壟斷調查初步進展，直言擔憂微軟可能會在合併後利用其優勢打壓競爭對手，故需進行更深入的第二階段調查。動視暴雪股價周四收市微升0.07%，微軟跌0.41%。