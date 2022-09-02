道指收升145點　油價跌逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數高處109.63；港匯見7.8476；離岸人民幣(CNH)報6.9125；美元兌日圓處140.08；歐元報0.9948，英鎊報1.1545。金價穩升至1,695.7美元。油價升不足1%，布油報92.19美元，紐油見86.98美元。比特幣靠穩，報2.01萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。

●道指低開55點後表現反覆，至中後段開始轉勢向上，全日收報31,656點，升145點或0.46%；標指收報3,966點，升11點或0.3%；納指收報11,785點，跌31點或0.26%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,525點，跌72點或0.37%。

●即月恒生指數夜期收報19,473點，跌27點，低水124點，成交20,334張。

●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克稱，聯儲局必須讓美國經濟放緩，確認市場可以預期未來幾個月會有更多加息次數。

●美國白宮前經濟顧問Art Laffer近日表示，拜登政府正通過其經濟政策把美國變為一個「停滯國家」。

●紐約10月期油收報每桶86.61美元，跌2.94美元或3.28%；布蘭特11月期油收報每桶92.36美元，跌3.28美元或3.43%。

●紐約12月期金收報每安士1,709.3美元，跌16.9美元或0.98%，創6周以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,148點，跌135點或1.86%；法國CAC指數收報6,034點，跌90點或1.48%；德國DAX指數收報12,630點，跌204點或1.6%。

●外媒報道，丹斯克銀行(Danske Bank)經濟學家認為，聯儲局將繼續迫使美國經濟走向衰退。

●美國8月ISM製造業採購經理指數報52.8，好過市場預期的51.9；作為分項的製造業就業指數54.2，重回擴張區間，反映企業正在增加人手。

●新股洪九果品以每股40港元下限定價，有入飛的投資者人人有份。