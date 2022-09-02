1日即轉軚！美突准英偉達AI晶片出口中國 向港供貨至明年9月

美國晶片公司英偉達(Nvidia)周三(8月31日)指，美國政府禁止其出口高端人工智能晶片「A100」及「H100」至中國，事隔1天，集團周四(9月1日)稱美國政府將允許其出口AI晶片。此外，英偉達可繼續透過香港輝達，向「A100」、「H100」晶片相關客戶訂單供貨至明年9月。英偉達周三收市下跌7.67%，報139.37美元。

英偉達周四表示，美國政府授權予公司，出口、再出口、國內轉讓「H100」芯片，公司仍可出口「A100」晶片至中國直至明年3月1日，並可在明年9月1日前交付和出貨「A100」和「H100」訂單予香港客戶。

「H100」是英偉達即將推出的企業AI晶片，3月底時才剛發表，料於今年底發貨；而「A100」型號則較舊，已出貨3年。

美國商務部表示，新的出口限制與國家安全有關，但未有回覆有關是否澄清或改變對英偉達政策的問題。

美國之前阻止英偉達和超微半導體(AMD)向中國出口AI晶片，英偉達預告4億美元(約31.2億港元)生意恐「凍過水」，並表明新的對華出口限制適用於香港。