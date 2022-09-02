美調查加密貨幣業界洗錢　要求幣安CEO交出通訊資料

外媒報道，周四(1日)根據一份2020年底的書面請求，美國聯邦檢察官要求全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)提供有關反洗錢檢查的大量內部紀錄，以及聯合創始人兼行政總裁趙長鵬的通訊資料。

據悉，美國司法部反洗錢部門要求幣安主動交出趙長鵬與其他12名高層及合作夥伴的通訊資料。美國當局還要求提供任何帶有「文件被銷毀、更改、或從幣安的文件中刪除」或「從美國轉移」指示的公司記錄。

知情人士表示，2020年12月的行動是司法部對幣安遵守美國金融犯罪法調查的一部分，該調查仍在進行中。知情人士又指，美國當局正調查幣安是否違反《銀行保密法》，該法律要求加密貨幣交易所如果在美國開展「大量」業務，必須在財政部註冊，並遵守反洗錢要求。

幣安首席傳訊總監Patrick Hillmann回應指，全球監管機構正接觸每一個主要的加密貨幣交易所，以更為了解行業，這是任何受監管組織的標準流程，他們定期與各機構合作，解決當局可能提出的任何問題。

值得注意的是，幣安的公司結構不透明，其拒絕透露主要交易所Binance.com的所有權或位置的細節，自2019年以來一直不接受美國的客戶。自去年以來，全球十多家金融監管機構皆對幣安發出警告，不是稱幣安無牌提供服務，就是違反反洗錢法規。