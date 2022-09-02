【高盛推介】滙豐、友邦股價回調至近期低　趁低吸納點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近日於48港元水平整固，周五(2日)跟隨大市下跌，最低見47.6元的1個月低位，現報47.8元。近日港元拆息也連日上升，3個月拆息高見2.68厘，有評論指本港銀行或會在本年內調高最優惠利率。

此外，友邦保險周五股價受壓下挫，最低見73.7元的3個月低位。現報73.75元，跌約2%。

觀察個股輪證資金流向，近期滙控好倉獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。淡倉於本周一至本周三(8月29日至31日)共錄得約140萬元資金流入後，周四(1日)獲資金轉向沽出。

友邦方面，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約520萬元。淡倉於本周二及本周三共錄得約40萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿14.0倍，熱門、中期。

滙豐購21438，行使價52.55元，2022年10月26日到期，實際槓桿19.9倍，貼價、低街貨。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿16.5倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、低街貨。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿、低面值。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。

友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，實際槓桿16.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿5.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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