【高盛推介】美股終止4連跌低位反彈　市場焦點經濟數據

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(1日)終止4連跌，納指曾跌至12,000點水平的低位，收市前反彈。道指及標指情況亦類似，均曾跌至近期低位，並在收市前反彈，分別升145點及11點。美國周四公布最新首次申領失業救濟人數跌至23.2萬人。此外周五(2日)晚將公布非農就業報告，市場密切注視。

觀察個股輪證資金流向，可見本周一(8月29日)至本周四皆錄得資金流入納指及道指好倉，分別合共約100萬及80萬元。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低面值。

道指購10587，行使價34,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿17.1倍，貼價、高槓桿。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿14.5倍，貼價、低街貨。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.6倍，價外、低面值、高槓桿。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.2倍，熱門、行使價10,000至12,000點間認沽證中，槓桿最高之一。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。

標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。

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