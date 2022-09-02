楊韻銳：恒指升穿20283點方可轉勢　續看好新能源車股

港股9月開局失利，大市沽空率連日錄得20%以上，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳認為，沽空比率高企，或反映市場看法悲觀，且大市成交持續淡靜，顯示投資者入市意欲不大。港股現時估值吸引，「北水」等資金有流入港股迹象，但後市走向仍要留意多個因素，包括內地防疫措施、中美審計協議能否順利落實，而外圍形勢未明朗，亦成短期困擾港股因素，短線仍要觀望美國即將公布的就業數據，為聯儲局加息幅度帶來的啟示。

走勢上，他料，恒指或須重上、並企穩前高位阻力20,283點，方可確認突破6月底以來一浪低於一浪走勢，並出現轉勢，支持位則在19,100至19,200點。

最近國際油價回落，楊韻銳表示，一方面是由於美匯指數轉強，另外內地部分地區封城，亦加劇市場對需求下滑憂慮。不過，他相信措施只屬短暫，油價跌勢未必持續，早前有消息指沙特阿拉伯有機會提出減產，若成事對油價有支持。石油股早前跟隨調整，但「3桶油」業績交到功課，波動市中具防守力，不妨吼位入場。