美跨黨派參議員提出法案　加強監管中概股

外媒報道，美國有跨黨派參議員起草法案，加強監管中概股。民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)和共和黨參議員史葛(Rick Scott)聯合提出一項法案，打擊中國企業在美國上市時經常使用的可變利益實體，即VIE架構，包括在股票代碼作出特別標示，要求券商向投資者作出風險警示，表明投資VIE公司有法律障礙等。

史葛發表新聞稿稱，美國投資者每天都會在不知不覺中將他們辛苦賺來的錢投資於與中國有關的實體。這些投資有巨大風險，可能導致龐大但完全可以避免的損失。他指，通過法案將確保美國證券交易委員會(SEC)運用其資源及權力保護美國投資者和美國金融市場，並就與中國有關的實體所構成的嚴重風險提高透明度。

范赫倫則表示，《外國公司問責法案》通過後，SEC已經在採取行動，協助確保在美國市場營運的中國公司與其他外國公司一樣遵守相同的標準，以更好保障美國投資者。這項立法將更進一步，確保投資者了解風險特別高的外國公司，這些外國公司讓投資者沒有任何法律追索權或直接所有權利益，並確保他們擁有必要的工具來對其持股做出明智的決定。

SEC曾表達關注VIE架構，因為這類股份實際只是空殼公司，回報只是依靠與相應的內地公司訂立服務和收益分享協議。