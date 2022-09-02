上商半年稅後溢利減13%　錄虧損9.39億元

上海商業銀行2022年首6個月的綜合稅後溢利為12.51億港元，按年減少1.95億元或13.5%。由於投資氣氛疲弱，證券及投資業務減少，令淨服務費及佣金收入按年下跌23.7%。帶息資產的收入因資金配置至優質及短期組合而持平，惟客戶存款的成本增加而令淨利息收入下跌3.8%。財資業務貢獻較去年同期增加，外匯業務方面表現出色，然而債券及股票投資組合收益減少。

該銀行上半年錄得總額9.39億元歸屬於股東的全面虧損，而去年同期則為收益15億元，主要由於市場利率飆升及大中華地區股票市場波動，令銀行債務證券組合及股權投資按市價計算有所減值。期內客戶貸款總額增加1%至974億元，客戶存款總額增加0.2%至1,840億元，整體貸存比率由2021年底之52.5%升至52.9%。

2022年上半年末，銀行的總資產和股東權益分別為2,330億元和329億元，較2021年底減少0.5%及3.7%，平均總資產回報率，平均股東資金回報率及平均流動性維持比率分別為1.1%，7.5%及58.4%，資本充足比率及普通股權一級資本比率分別為21.4%及18.1%。