啟德MIAMI QUAY I首推130伙　入場費524萬元

會德豐地產主席梁志堅表示，該盤為PARK PENINSULA命名後首個新盤，三面環海的地理優勢為世界罕有。對於整體市況，他認為樓價仍有3%至5%調整，但看好明年的市況，香港為彈丸之地，有國家作為後盾，相信經濟會向好。

會德豐地產常務董事黃光耀形容，首批單位為「齊心起動價」，希望為PARK PENINSULA打響頭炮。首批單位主要位於第2座及第3座，涵蓋開放式至三房間隔，包括7伙開放式戶、52伙一房戶、67伙兩房戶，4伙三房單位，實用面積250至620方呎。將視乎市場反應，或於中秋長假期開售。

售價方面，提供最高12%折扣後，折實售價介乎524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價由20,339 至23,839元。按最高折扣計，整張價單有約六成單位為1,000萬元以下。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，按定價計，整批單位市值約13.2 億元。首批入場單位為2座2樓E室，實用面積250方呎，折實呎價約20,968元。項目明日起向公眾開放示範單位，並同步收票。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，一房入場戶為3座2樓H室，實用面積315方呎，折實價為662.1萬元，折實呎價約21,019元。

帝國集團執行董事姚志偉表示，項目提供3種付款方法。

資料顯示，該盤為啟德區今年第3個開價的新盤，對上為THE HENLEY II，於今年4月下旬以折實平均呎價約24,333元推出首批61伙，而MONACO MARINE亦於4月中以折實平均呎價約24,833元首推112伙。