仍未止瀉！樓價指數按周再跌0.8%　創3年半新低

中原城市領先指數CCL報173.22點，創182周新低(2019年3月低見172.24點)，按周跌0.80%，指數連跌7周共4.32%，是2019年10月後(近148周)以來首見。樓價持續穩步向下，預期中秋前後CCL將降至170點水平，重返2019年初時的低位。現時CCL比2019年2月169.95點低位，僅差3.28點或1.93%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報174.36點，創182周新低(2019年3月低見173.83點)，按周跌0.98%，連跌3周共2.15%。CCL(中小型單位)報172.51點，創182周新低(2019年3月低見172.01點)，按周跌0.99%，連跌7周共4.36%。CCL(大型單位)報176.84點，為近76周次低，按周微升0.15%，豪宅樓價早前連跌6周，跌勢未止。

新界西CCL_Mass最新報161.76點，創87周新低(2020年12月低見159.46點)，單周急跌3.33%，跌幅是2016年3月後(近337周)以來最大，結束早前3周連升。新界東CCL_Mass報181.63點，創185周新低(2019年2月低見181.21點)，按周跌1.18%，連跌3周共5.65%。新界兩區樓價跌勢明顯，跌幅有擴大跡象。港島CCL_Mass報179.96點，為近23周次低，按周跌0.80%。九龍CCL_Mass報167.82點，為近185周次低，按周升0.78%，早前連跌4周，跌勢未止。

以本周最新指數與2019年各自低位計，八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，差距最多的是新界西。九龍CCL_Mass相差2.17點或1.31%，港島CCL_Mass相差3.87點或2.20%，新界東CCL_Mass相差5.38點或3.05%，新界西CCL_Mass相差7.74點或5.03%。CCL相差3.28點或1.93%，CCL Mass相差3.50點或2.05%，CCL(中小型單位)相差3.06點或1.81%，CCL(大型單位)相差5.48點或3.20%。