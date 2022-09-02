道期疲軟　油價反彈逾2%

●美匯指數報109.35；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9091；美元兌日圓報140.21；歐元企0.9994，英鎊處1.1558。金價報1,705美元。油價飆逾2%，布油報94.34美元，紐油報88.58美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌25點。

●市後關注點

20:30 美國8月新增非農就業職位

20:30 美國8月失業率

22:00 美國7月工廠訂單

-美銀證券料微創醫療下半年業務可快速恢復。

-傳小米第一款車售價上限逾30萬元人民幣。

-花旗下調復星國際目標價至9.5元。

-瑞信料中遠海控下半年平均運費按年跌幅收窄至6%。

-中遠海發：貨櫃價格將在合理區間波動，探索研發智慧貨櫃。

●財庫局夥前海管理局推18措施促進科技創新合作。

●日圓失守140關，兌港元穿5.6，分析估年內將跌落呢個位...

●美調查加密貨幣業界洗錢，要求幣安CEO交出通訊資料。

●英國商會料當地經濟年底前陷衰退，通脹將達14%高峰。

●美跨黨派參議員提出法案，加強監管中概股。

●字節跳動稱無上市計劃，TikTok電商飛書前景看俏。

●1日即轉軚！美突准英偉達AI晶片出口中國，向港供貨至明年9月。

●新股消息：

-傳內地電池生產商中創新航推遲港上市聆訊。

●債市陷入熊市，全球綜合總回報指數累跌20%。

●女股神伍德旗艦ETF單月錄62億元淨流出，創近1年高。

●富途次季業績出爐，香港用戶比例再提升。