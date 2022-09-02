【產經直播】港股下跌空間仲有幾大？

港股持續受壓，周五(2日)低開24點，早段一度倒升33點，已經是全日高位19,630點，但很快又掉頭向下，最終收跌145點，報19,452點。今晚(2日)公布的美國非農數據，將左右聯儲局加息步伐，投資者下周要點樣應戰？

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