【產經直播】港股下跌空間仲有幾大？
2022年09月02日 16:14
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港股持續受壓，周五(2日)低開24點，早段一度倒升33點，已經是全日高位19,630點，但很快又掉頭向下，最終收跌145點，報19,452點。今晚(2日)公布的美國非農數據，將左右聯儲局加息步伐，投資者下周要點樣應戰？
恒指季檢下周一(5日)生效，其中指數比重削減最多的滙豐銀行(00005)及友邦保險(01299)今日(2日)捱沽，分別下跌0.3%及1.5%。加息周期下，金融股如友邦及滙豐有望受惠，受指數轉換成分股沽盤的技術因素拖累下跌，可否趁低吸納？至於4隻藍籌新貴包括中國神華(01088)等，統統向下，咪亂追入？
拖低大市的還有美團(03690)，收跌逾1%，報176.2元。日前有傳騰訊(00700)擬減持千億人幣股票包括美團，不過發言人否認設減持目標金額。在減持陰霾下，美團仲要跌幾深？相反騰訊逆市向上，有望擺脫頹勢？
小米(01810)推出汽車似乎又有新進展，有內媒報道，第一款車已確定激光雷達供應商為禾賽科技，售價上限逾30萬元人民幣。8月各公司新能源汽車交付量排名又再大執位，小米加入戰團無着數？新能源汽車點揀好？比亞迪受股神畢菲特減持陰霾困擾，不宜沾手？
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