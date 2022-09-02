【銀色債券】反應熱烈　認購人數料破歷年紀錄

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，客戶認購第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄，當中以60至64歲的客戶反應最為踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。事實上，恒生早前一項有關退休規劃的調查亦顯示，近6成的受訪者表示為未來退休生活做準備是人生三大目標之一。而從近年銀色債券、通脹掛鈎債券及綠色債券等面向零售投資者的計劃先後推出及深受客戶歡迎，反映市場對提供回報穩定的投資選項有一定需求，以便及早為未來作準備。

‧中銀香港

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數創本行新高，較去年上升接近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年上升7成。本行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至港幣450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

中銀香港將提供銀色債券退款或新資金港元定期特優年利率優惠、投資產品及人壽保險推廣優惠。