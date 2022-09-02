證監會：外企納滬深港通　增強香港作為集資中心吸引力

中國證監會將推措施擴中港市場合作，包括擴闊滬深港通的涵蓋範圍，納入在香港主要上市的外國公司。香港證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，將外國公司納入滬深港通的南向交易，是擴闊市場聯通計劃的重大突破，同時亦增強本港證券交易所作為國際企業重要集資地的吸引力。

中國證監會將支持香港推出國債期貨，加快對海外投資者開放中國境內國債期貨市場，以及就滬深港通的南向交易增設人民幣櫃枱。就此，由證監會、香港金融管理局及香港交易所組成的工作小組，在年初完成了一項有關在香港推動人民幣計價證券交易的可行性研究，並正與中國證監會展開討論，探討將人民幣計價證券納入南向交易。

梁鳳儀指出，愈來愈多海外投資者透過債券通投資中國債券市場，而中國證監會支持香港推出國債期貨，將有助他們更妥善地管理相關風險。支持香港發展離岸國債期貨及人民幣雙櫃枱交易，將進一步加強香港作為風險管理中心和人民幣離岸中心的角色。

香港證監會對中央政府就擴闊滬深港通機制、進一步提升香港作為離岸人民幣中心及風險管理中心的地位，所給予的支持及中證監宣布的相關舉措表示歡迎。證監會將與中國證監會及香港交易所就全部三項舉措保持緊密合作，有關詳情將會適時作進一步公布。