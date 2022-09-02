數碼通：5G價格戰一早展開　冀續以質素取勝

至於受疫情打擊而委靡不振的漫遊業務亦傳來喜訊，馮玉麟表示，去年全年漫遊業務收入僅佔2019年，即疫情前約38%，惟7月已回復至48%，始見反彈勢頭，隨着港府於8月實施「3+4」檢疫安排，相信漫遊業務收入佔比將逐步重返疫前的至少50%。他強調，該部分業務重返疫情水平仍言之過早，惟些微起色已為公司帶來正面影響。

他又指，經濟充滿不確定性，未來經營環境和市場仍具挑戰，惟深信公司正重回盈利增長軌道，主要受更多用戶轉用5G，ARPU呈增長趨勢、5G家居寬頻具需求，增長空間大，以及漫遊業務正開始復甦等因素帶動。

科技總裁鄒金根表示，投資在網絡的成本正不斷增加，以確保服務質素，惟與之相關的營銷等成本正減少，將有助拉低整體網絡成本，惟不是大幅度下降。資本開支方面，鄒氏預期，2023財年網絡資本開支約5.8億至6.3億元，2024財年則料下降約10%。