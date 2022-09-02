【凜冬將至】歐洲儲氣只夠用3個月　冬季恐暴亂

由俄羅斯發動的能源戰將再升級，七大工業國(G7)財長周五舉行網上會議，英國已表明會撐對俄石油實施價格上限，相信盟國亦會通過議案，俄已表明會報復，以停供作脅。油價周五率先向上，紐約期油及布蘭特期油齊升約3%，每桶分別處89美元及95美元水平。隨着世界亂局未見降溫，專家警告歐洲儲氣絕非長治久安，更估計當地最快年底有暴亂，英鎊兌美元恐繼歐元後，跌見一算水平！

縱使歐洲有數據顯示，當地天然氣儲存已達79.94%，各國將在11月前提早達到80%儲氣目標，但有當地研究機構警告，即使儲氣量達100%，最好情況下也僅夠用3個月，只要俄國繼續限制供氣，就算歐洲怎慳，同時未遇上冬季異常寒冷，儲氣仍將在明年3月前用光。換言之，歐洲即使積極研究限電價，也只會加劇當地政府的財政危機，最終用家亦要「埋單」。

英國風險顧問公司Verisk Maplecroft最新警告，俄烏戰事加劇通脹和社會動盪，無論是發達國還是新興經濟體，發生內亂的風險俱升。據該機構發布追蹤全球198個國家的內亂指數顯示，多達101個國家在次季到今季的群眾動員事件有所增加，是2016年以來最明顯的增長。以歐洲為例，入冬後的示威活動可能更頻繁，反映能源價格高漲令更多不滿的民眾走上街頭，反而不發生動盪才令人意外！事實上，英國已發生勞工抗爭運動，德國、挪威和一些先進經濟體也將步上後塵。新興市場方面，未來6個月最令人擔心的國家包括斯里蘭卡和阿爾及利亞。

不堪的是，「盟友」美國天然氣也可能短缺！外媒報道，美國最新數據顯示，截至8月26日當周，天然氣庫存僅微增610億立方英尺，較過去5年平均水平低11.3%，主要是電力約佔美國天然氣消耗量37%，在今夏熱浪裏消耗超標，而天然氣有所謂「注入季」，可簡單理解為每年都要儲氣過冬，現時還有兩個月才結束，惟美國天然氣價已達2008年以來最高，同時要盡量追回低於5年水平的儲氣量，故能出口至歐洲的氣量恐下降，「情誼遇冷」下將加劇能源危機。

因此，凱投宏觀認為，歐洲能源危機將推動歐元區和英國陷衰退，促使歐元及英鎊兌美元進一步下挫，鎊匯明年中恐跌至1.05左右的紀錄低位。野村也料鎊匯明年底貶至1.06，加拿大皇家銀行則料見1.07。英國商會表示，當地目前已陷衰退，年底通脹恐衝上14%，明年放緩至5%，2024年才會回落至2%的央行目標；今年經濟料僅增長3.3%，遠低於去年的7.4%，明年料微升0.2%。

隨着歐洲經濟急速轉壞，當地大行之一瑞信擬裁員5,000人，相當於一成人手，以節省經營成本。然而，該行認為中國是扭轉業務的關鍵，有意明年在華推出理財業務。

俄國方面，雖在能源戰上似佔上風，但其實亦在「鬥長命」。有俄央行資深官員透露，當地銀行業在上半年損失了1.5萬億盧布(約1,950億港元)，其中三分之二與外匯業務有關。

更甚的是，能源戰令極端國家走得更近，不利緩和全球亂局！有指伊朗和敘利亞考慮聯合成立石油與天然氣公司，有望成為雙方經濟合作的重要一步，時機上正值上周有4名伊朗支持的民兵於敘利亞遭美國空襲身亡。