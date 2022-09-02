百仕達控股增資金融科技業務

目前眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有合資公司約47.32%、約41.5%、約8.33%及約2.85%的投票權益。交割後，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund應分別持有合資公司約44.7%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。合資公司仍為百仕達的聯營公司。

百仕達額外認購事項將為合資公司提供額外營運資金及增強財務靈活性，有望進一步促進其於海外市場發掘金融科技及保險科技的國際業務發展、合作及投資機遇的業務進程。鑑於百仕達金融科技業務的擴展計劃，金融科技業務乃透過合資公司的間接全資附屬公司眾安銀行進行，百仕達額外認購事項將有助百仕達優化其投資目標及戰略，以致其於合資公司的投資獲得更多穩定回報。