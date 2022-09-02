樓價UPDATES：鰂魚涌康怡業主換樓急劈229萬沽

二手市靜，換樓業主心急套現，鰂魚涌康怡花園有套三房劈價229萬元，即獲新買家落訂承接，成交價1,071萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園H座中層8室，實用面積約685方呎，套三房間隔，望池園景，原業主打算換樓，早前以約1,300萬元放售，由於已經睇中其他心水盤，加上新買家可即時落訂，累減約229萬元，以約1,071萬元成交，呎價約15,635元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角明威大廈高層A室，實用面積約457方呎，三房間隔，望樓景，成交價690萬元，呎價約15,098元，單位原先於7月份叫價為760萬元，減價70萬元成交，減幅約9.2%，較4個月前對下一層單位成交價跌價約8%。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街2號中層D室，實用面積約885方呎，三房間隔，日前以約980萬元易手，呎價約11,073元，新買家早於半年前已開始網上睇樓，見上述原業主願意減價，立即聯絡代理睇樓，最終購入單位。

●美聯劉念滿稱，長沙灣碧海藍天5座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲計劃換樓多時之用家承接，因有感市場減價盤增，故決定入市，單位放盤叫價870萬元，還價32萬元即成，成交價838萬元，減幅近4%，呎價約16,794元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳THE PARKSIDE第1A座中層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，另設儲物房，享市景，以1,040萬元易手，呎價約18,538元，原業主於2014年12月以685萬元購入，持貨近8年，現轉手帳面獲利355萬元離場，單位期內升值52%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢相思灣單號全幢村屋，套四房連工人房間隔，另連天台，享海景，叫價1,700萬元，減價50萬元，以1,650萬元成交，減幅約3%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山聽濤雅苑6座中層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，放盤時開價約800萬元，議價後以765萬元易手，呎價約14,544元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦英苑C座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價495萬元，放盤3個月，減價約15萬元，獲買家以480萬元承接，呎價約11,970元。

●中原侯惠良透露，沙田市中心8月共錄約5宗二手買賣，好運中心佔1宗，成交為松林閣低層B室，實用面積約390方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，其後減至610萬元，雙方議價後以560萬元易手，呎價約14,359元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，沙田河畔花園8月錄約8宗買賣，其中A座中層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，放盤時開價約540萬元，其後減至500萬元，日前議價後以450萬元易手，呎價約16,729元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑J座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望街景，未補價第二市場叫價720萬元，放盤9個月，減幅達20.8%，累減150萬元，以570萬元沽出，呎價約8,769元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑F座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客首置客，見單位附設裝修，原業主願意調整價格，減價10萬元，於未補價第二市場以430萬元成交，呎價約6,615元。

●世紀21天生置業黃偉祺稱，屯門瑜翠園8座高層A室，實用面積約771方呎，套三房間隔，望少海景，放盤約1個月，原先連車位開價800萬元，經議價後減40萬元，以760萬元獲買家承接，呎價約9,857元。

●中原陳家富指，屯門翠林花園A座中層1室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價460萬元，新近以428萬元沽出，呎租約12,970元，減幅約7%，新買家為外區上車客，睇樓約一個月，考慮不久便決定承接。

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