內地推出三招撒手鐧　穩香港金融中心地位

中港兩地恢復通關的漫長路迎來一絲進展之際，中國證監會計劃與香港金融管理部門推出三項擴大兩地資本市場的合作措施，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。當中包括擴大滬深港通的股票投資範圍，推動符合條件的在港主要上市外國公司，以及更多滬深上市公司股票納入。

增人幣股票交易櫃枱

根據現行滬深港通規則，外國公司股票不符合納入互聯互通機制。中證監副主席方星海周五出席論壇活動時強調，推動在港上市的外國公司納入有關範圍，有助香港吸引更多海外企業來港上市。其餘兩項舉措包括支持香港推出國債期貨，加快對海外投資者開放中國境內國債期貨市場，以及就滬深港通的南向交易增設人民幣櫃枱，幫助人民幣國際化。

方星海明言，中證監高度重視兩地資本市場優勢互補、協同發展，推動內地與香港資本市場的合作向更高水平、更深層次不斷邁進，支持香港鞏固國際金融中心地位，內地將進一步加強內地與香港資本市場務實合作。

她續表示，由證監會、香港金融管理局及港交所組成的工作小組，在年初完成了一項有關在香港推動人民幣計價證券交易的可行性研究，並正與中證監展開討論，探討將人民幣計價證券納入南向交易。

●港深18措施撐創投發展

與此同時，財經事務及庫務局與前海合作，為本港私募業界提供便利及優惠政策，支持深港兩地風險及創業投資。

雙方聯合發布的18項措施，配合香港發展私募基金市場的「三步曲」策略，即引入有限合夥基金(LPF)制度；為合資格私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免；以及推出制度吸引外地成立的基金搬遷來港落戶，明確支持香港LPF與前海的外商投資股權投資管理企業(QFLP)規則銜接。

前海管理局將支持符合條件的香港LPF在前海設立合格投資主體，開展境內投資，亦將優化QFLP試點計劃，包括優化准入門檻和申請流程、拓寬投資範圍及縮短辦理時間。此外，雙方將探索通過跨境監管「沙盒」機制，促進兩地私募股權投資市場聯動發展。前海管理局將通過提供獎勵和資助，與香港協同推動金融與科技發展及人才交流。

財庫局局長許正宇稱，未來本港將與前海共同探索更多金融發展機遇，推動深港更高水平合作，發揮兩地在粵港澳大灣區的「雙引擎」功能。

方星海周五亦表示，將進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，加強對跨境資本流動的監測，保持資本市場平穩運行。此外，落實好中美跨境審計監管合作協議，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境，並繼續加強與境外機構投資者溝通，提高市場投資便利性，增強外資投資中國資本市場的信心。