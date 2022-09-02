新盤UPDATES：啟德新盤入場費見同區5年低
2022年09月02日 22:01
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樓市前景未明，繼新界大型項目後、市區新盤亦採用低價策略推售。啟德項目推出首批130伙，折實平均呎價及入場費均為同區近5年的低位。
●啟德MIAMI QUAY I首批折實平均呎價約22,452元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周五(2日)公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約22,452元，開放式單位入場費為524.2萬元，兩者均為區內近5年最低。
會德豐地產常務董事黃光耀形容，首批單位為「齊心起動價」，希望為PARK PENINSULA打響頭炮。首批單位主要位於第2座及第3座，涵蓋開放式至三房間隔，包括7伙開放式戶、52伙一房戶、67伙兩房戶，4伙三房單位，實用面積250至620方呎。將視乎市場反應，或於中秋長假期開售。項目明日起向公眾開放示範單位，並同步收票。
●銅鑼灣THE HAYWORTH BY V擬下周五發售6伙
專營服務式住宅的The V Group，旗下位於銅鑼灣怡和街9號的THE HAYWORTH BY V，部署分拆出售。項目周五(2日)率先開放12個連家具及裝修示範單位予傳媒參觀，並將於下周五(9日)公布價單。The V Group創辦人兼主席陳韻雲表示，項目部署先推售6伙位於10樓的單位。
項目部署將8樓至19樓的單位，共64伙分批發售，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，一房設38伙，兩房設20伙，三房設6伙。而項目其他樓層會作服務式住宅出租。
●市傳旺角Larchwood首輪沽34伙
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周五(2日)展開首輪銷售，發售83伙。宏安地產執行董事程德韻表示，項目即日共售出34伙，套現逾1.64億港元。當中，是日沽出的16伙單位選用「建築期輕鬆付款」，買家可獲得成交金額上限3.75%現金津貼以支付相關物業買賣之從價印花稅。她續指，買家來自香港各區，當中超過半數為自住用途。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 共涉逾1,775萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(2日)連沽3伙，吸金逾1,775萬元。上述3宗成交價介乎約578.6萬至615.44萬元，成交呎價約21,680至23,312元。當中，1座20樓K室，實用面積264方呎，一房間隔，615.44萬元成交，呎價約23,312元。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期三房售1,064萬元
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第1B期，最新沽出第3座18樓A2室，實用面積708方呎，三房間隔，以1,064.47萬元成交，呎價約15,035元。資料顯示，整個NOVO LAND項目累沽約1,540伙，套現逾94.1億元。
●啟德維港1號三房售2,213萬元
中國海外發展(00688)位於啟德的維港1號，昨日以2,213.1萬元沽出2A座32樓B室，實用面積766方呎，三房連儲物室間隔，呎價約28,892元。