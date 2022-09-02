新盤UPDATES：啟德新盤入場費見同區5年低

樓市前景未明，繼新界大型項目後、市區新盤亦採用低價策略推售。啟德項目推出首批130伙，折實平均呎價及入場費均為同區近5年的低位。

●啟德MIAMI QUAY I首批折實平均呎價約22,452元

會德豐地產常務董事黃光耀形容，首批單位為「齊心起動價」，希望為PARK PENINSULA打響頭炮。首批單位主要位於第2座及第3座，涵蓋開放式至三房間隔，包括7伙開放式戶、52伙一房戶、67伙兩房戶，4伙三房單位，實用面積250至620方呎。將視乎市場反應，或於中秋長假期開售。項目明日起向公眾開放示範單位，並同步收票。

●銅鑼灣THE HAYWORTH BY V擬下周五發售6伙

專營服務式住宅的The V Group，旗下位於銅鑼灣怡和街9號的THE HAYWORTH BY V，部署分拆出售。項目周五(2日)率先開放12個連家具及裝修示範單位予傳媒參觀，並將於下周五(9日)公布價單。The V Group創辦人兼主席陳韻雲表示，項目部署先推售6伙位於10樓的單位。

項目部署將8樓至19樓的單位，共64伙分批發售，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，一房設38伙，兩房設20伙，三房設6伙。而項目其他樓層會作服務式住宅出租。

●市傳旺角Larchwood首輪沽34伙

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 共涉逾1,775萬元

●屯門兆康NOVO LAND第1B期三房售1,064萬元

●啟德維港1號三房售2,213萬元