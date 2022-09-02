ALCO旗下愛高電業已正式停止營運
2022年09月02日 22:50
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ALCO HOLDINGS(00328)公布，董事會注意到，社會上發布有若干關於終止營運集團其中一間附屬公司愛高電業(東莞)有限公司(AEDGL)的新聞稿，且當中的內容未必準確。董事會僅此宣布，AEDGL的生產線已於8月31日正式停止營運。AEDGL目前正根據地方政府機構的安排清償未償還債務並將在獲得地方政府機構批准後註銷。由於中美之間持續的貿易戰及新冠疫情的爆發，生產線的維持變得更加困難，進而導致營運成本大幅增加。
集團於年初已開始裁減過剩的工人及辦公室人員，並將工廠閒置空間轉租給其他方。地方政府一直在協助AEDGL的生產線停產，並於8月31日通知集團，地方政府已批准生產線停產。
董事會認為充滿挑戰的環境；自有生產模式目前嚴重虧損；產能過剩；向更具成本效益的委托原始設備製造商(OEM)/原始設計製造商(ODM)模式的遷移，皆使維持生產線不再具有商業可行性。因此，董事會經周詳及適當考慮後，決定停止生產線的運作，以改善集團的財務狀況。
由於生產線自2021年初起逐漸減產，故生產線的產量很低。因此，生產線停產將不會對集團的財務表現及運營產生重大影響。