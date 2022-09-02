ALCO旗下愛高電業已正式停止營運

集團於年初已開始裁減過剩的工人及辦公室人員，並將工廠閒置空間轉租給其他方。地方政府一直在協助AEDGL的生產線停產，並於8月31日通知集團，地方政府已批准生產線停產。

董事會認為充滿挑戰的環境；自有生產模式目前嚴重虧損；產能過剩；向更具成本效益的委托原始設備製造商(OEM)/原始設計製造商(ODM)模式的遷移，皆使維持生產線不再具有商業可行性。因此，董事會經周詳及適當考慮後，決定停止生產線的運作，以改善集團的財務狀況。

由於生產線自2021年初起逐漸減產，故生產線的產量很低。因此，生產線停產將不會對集團的財務表現及運營產生重大影響。