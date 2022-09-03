東方日報B1：美就業存憂 難逃衰退咒

備受市場關注的美國非農就業數據終於出爐，8月新增職位達31.5萬個，雖然略勝市場預期，但仍較7月減少四成；失業率更意外回升至3.7%，按月增加0.2個百分點，反映勞動力市場存在隱憂。飽受通脹高企之苦的美國人，現在要面臨失業危機，預示經濟距離正式步入衰退愈來愈近。前白宮經濟顧問也警告，華府的經濟政策正導致美國陷入停滯。

美國勞工部數據顯示，反映廣泛就業情況的U6失業率於8月為7%，按月升0.3個百分點。同時，美國人平均時薪按年增幅為5.2%，差過市場預期，這一數據亦低過個人消費開支(PCE)物價指數及消費物價指數(CPI)的增長，意味通脹繼續蠶食美國消費者的收入。

瑞銀財富管理首席經濟學家Paul Donovan指，勞動力市場健康對美國經濟非常重要。目前消費支出仍能保持增長，只是因為居民繼續使用儲蓄和信貸維持開支，抵銷撇除通脹後的實際收入下跌。他解釋，儲蓄和信貸是基於有工作保障的前提，假如大量居民失去工作，那麼隨着支出突然減少，美國經濟將從放緩轉向衰退。

前白宮經濟顧問Art Laffer認為，經濟不振責任在於總統拜登所領導的政府。他稱，華府正通過其經濟政策，把美國變為「停滯國家」。在他看來，拜登的抗通脹政策，表面上讓美國民眾在高通脹期間減少損失，但同時也壓榨了商業利潤，結果是無人獲益，市場也就沒有生產率增長。因此，美國正在進入一個「沒有人能從市場中獲利」的狀態，這是一個遲緩的類歐洲或日本模式，毫無疑問地讓美國進入了全面停滯的狀態。

不過，經濟表現轉差，也意味市場對聯儲局大手加息的預期降溫，近期屢創新高的美匯指數亦終於回吐，周五低見108.96。美股則借勢反彈，道指周五早段曾升344點，報32,001點；標指升51點，報4,018點；以科技股為主的納指升172點，報11,945點。

在非農數據公布前，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克重申鷹派觀點，強調聯儲局遏抑通脹的工作仍未完成，未來仍要多次加息，又謂這可能會導致經濟放緩及失業率上升。

對於近日聯儲局不斷放鷹，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理策略師Atul Bhatia卻另有一番解讀。他在報告指出，參考過去10年數據，聯儲局預測貨幣政策與經濟前景的「點陣圖」紀錄顯示，該局的預測幾乎完全失準。他說︰「就連有份投票決定貨幣政策的聯儲局官員，都無法準確預測自己未來的投票取向。」

自聯儲局放任通脹飆升至逾40年高位後，市場已不斷質疑其公信力。Bhatia也對聯儲局所謂的長期預測嗤之以鼻，因為這些預測都是建基於經濟走勢完全符合預期。然而，過往經驗反映聯儲局是「非常差的預測者」，其觀點就如同談論「中了彩票後該如何花錢」一樣，基本上不具實際意義。他建議投資者關注貨幣政策的實際走勢，而不是揣測聯儲局官員的言論。

另外，受累於近日美股調整，被譽為「女股神」的方舟投資(ARK Invest)創始人伍德(Cathie Wood)旗下專注於創新科技的旗艦交易所交易基金(ETF)「Ark Innovation ETF(ARKK)」，於8月錄得的資金淨流出金額達8.03億美元(約62.6億港元)，為去年9月以來最高。