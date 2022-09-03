1周10大驚奇︰日圓不再避險　兌港元恐跌至...

受新冠疫情影響，多數港人難以外遊，但亦有不少人近日趁日圓匯價大跌「撈底」，準備在未來暢遊日本。不過，隨着以美國為首的西方經濟體不斷加息，日圓的跌勢短期內也難以扭轉。有分析更警告，日圓已經喪失了「避險功能」，每百日圓兌港元更可能進一步跌至5.2！

【1、日圓因兩大原因失去避險作用】

回顧本周，日圓兌每美元跌穿140心理關口，刷新24年低位。荷蘭國際集團(INC)銀行全球市場主管Chris Turner表示，日圓在今次由於俄烏戰爭、美國加息引發的全球危機中，完全失去了避險作用，主要有兩大原因。

首先，是今次危機的性質與過往不同。Turner表示，戰爭導致能源價格飆升，鑑於日本所有化石燃料能源都要依靠進口，導致該國貿易失衡。去年夏季，日本每年的貿易順差為6萬億日圓；而在過去的12個月中，由於能源費用上漲，貿易順差已轉為逆差。避險貨幣通常需要強勁的貿易順差作為後盾——因為這樣才能令市場在危機之下對該貨幣產生自然需求，但目前日圓已經失去了貿易順差的支持。

再者，美國與日本的巨大息差亦損害了日圓的地位。美國聯儲局今年已大幅加息，並承諾會採取更多行動收緊貨幣政策；日本央行則是為數不多的鴿派央行之一，目前仍在進行量化寬鬆(QE)不斷印鈔。就現實而言，金融機構現時持有的美元存款，投資於國債每年可獲3厘的回報；而在日本負利率政策下，持日圓的債券則會倒蝕0.1厘。這種3厘以上的息差，確實提高了日圓作為避險貨幣的門檻。

他續表示，美元距離1980年代般的大幅貶值，還有很長的路要走，起碼美國聯儲局需要降息(今年極不可能)或日本央行需要加息(同樣不太可能)。因此，考慮到今年的情況，不能排除日圓兌美元達到150的可能(即每百日圓兌5.2港元)。

【2、羅傑斯：市場將現「最後一次反彈」 籲把握時機逃生】

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)一直警告「一生最糟糕的熊市」即將來臨，惟他最新表示，預計市場將在一段時間內出現反彈，但可能是最後一次，並透露自己還未賣出任何東西，正等待之後的反彈，又指目前會買白銀或農產品，會賣的是美國首5大科技股，即俗稱「FAANG」，分別為Fackbook母企Meta、Google母企Alphabet、蘋果公司、Netflix及亞馬遜。

另外，羅傑斯透露自己仍持有大量美元，亦仍然看好黃金，對於加密貨幣，他認為政府不會坐視加密貨幣成功，因不想失去法幣的壟斷地位，如果加密貨幣發展成功，政府一定會有所行動。

【3、瑞信：投資者應減持全球股票】

瑞信建議投資者應減持全球股票，主因是央行官員持續強調將透過加息壓制通脹。瑞信投資總監Michael Strobaek表示，有關聯儲局和其他主要央行將提前轉鴿的論點，如今顯然不可靠。市場正面臨經濟成長放緩、衰退風險上升和通脹升溫等情況，因此未來數月可能會很痛苦。

摩根士丹利亦稱，雖然最近股市的上漲很吸引人，但仍然是熊市反彈，已警告過投資者不要陷險過深，主要是通脹毫無被馴服的迹象，企業盈利預測必須調整，對股市找不到其他因素的支撐。

【4、埃利安：美聯儲局失信於全球 需做兩件事重建公信力...】

著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，美國聯儲局已向市場傳達強硬地收緊貨幣政策的訊息，惟仍需再做兩件事重建公信力，才能取信公眾。

聯儲局主席鮑威爾去年誤判通脹只屬「暫時」，惟美國通脹最終衝上40年高位，削弱鮑威爾等聯儲局決策官員的前瞻指引說服力。

埃利安稱，目前聯儲局需做兩件事重建信任，第一件事是「向市場解釋，為何之前的分析錯得離譜，又做了甚麼改善預測能力」。其次是「調整政策框架」，現行框架是為「總需求不足」的世界設計，惟已不適用於當前「總供給不足」的世界。

他進一步解釋，聯儲局自2021年採用至今的政策框架，適用於疫情前通脹維持太低，且仍將長期低迷的環境，惟目前已不合時宜。

【5、丹斯克銀行：聯儲局將使美國經濟走向衰退】

丹斯克銀行(Danske Bank)的經濟學家認為，聯儲局將迫使美國經濟走向衰退。該行指出，儘管美國今年上半年陷入了技術性衰退，但近期汽油價格的回落將在上半年支持實際私人消費的正增長。該行相信，美國整體通脹已見頂，但勞動力市場和潛在物價壓力依然強勁，而聯儲局將被迫繼續加息，在2023年將美國經濟推入衰退。

該行經濟學家將美國2022年的國內生產總值(GDP)增長預測從2.4%調整為1.6%，將2023年的GDP預測從0.1%調整為-0.2%。該行指出，2022年的向下修正在很大程度上反映了上半年增長弱於預期，但2023年的風險仍然向下傾斜。

【6、羅奇：美國最壞時間未到 需要奇迹避免經濟衰退】

著名經濟學家、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇(Stephen Roach)接受外媒訪問時警告，今年上半年的經濟表現，可能會是2024年的更嚴重經濟衰退前兆，美國需要一個奇迹來避免經濟衰退。

羅奇表示，美國大幅度收緊貨幣政策的滯後影響開始發揮作用，「我們肯定會陷入衰退」。他認為，聯儲局主席鮑威爾別無選擇，只能運用前聯儲局主席Paul Volcker的方式，即常規地收緊貨幣政策以壓制失控的通脹。

羅奇預測失業率勢必會開始攀升，更認為可能會超過5%、甚至達到6%。他認為，經濟衰退最終引爆點是消費者，由於持續的通脹，消費者很快就會減少花費，一旦這狀況發生，消費者支出減少將在經濟中產生連鎖效應，並給勞動力市場帶來衝擊。

【7、去美元化！俄擬買等值700億美元的人民幣及其他貨幣】

美國經濟面臨挑戰之際，全球「去美元化」的步伐亦正在加速。外媒報道，俄羅斯正考慮今年購買多達700億美元的人民幣及其他「友好」國家的貨幣，以緩和盧布的急升；然後再轉向賣出所持人民幣、為投資提供資金的長期策略。

據知情人士透露，在8月30日政府和央行高官召開的特別「戰略」規劃會議上，上述計劃獲得初步支持。

【8、別奢望旱災已完 拉尼娜現象恐到年底】

外媒報道，世界氣象組織最新預測，拉尼娜現象將至少持續到今年底，意味北半球將發生罕見的「三重」拉尼娜氣候事件會持續，即熱浪及旱災不會在短期內結束。

【9、逾半美企推遲或取消在華投資】

內地因應新冠疫情的防疫政策，令多個城市停擺影響經濟，美國企業對中國的樂觀情緒下降之餘，更推遲甚或取消在華投資。

外媒報道，美中貿易全國委員會(USCBC)於6月進行了調查，訪問了117家美中貿委會成員企業結果顯示，51%受訪企業對未來5年中國業務前景表達了一定程度的樂觀，比例遠低於去年的69%。

報告提到，鑑於防疫封鎖措施可能令部分業務停擺，加之地方管制措施或影響消費者需求，美企對商業環境的信心減弱，約96%受訪公司受到中國防疫措施的負面影響，超過一半企業暫停、推遲或取消了在中國的投資計劃。17%公司表示價值超過5,000萬美元的投資因為疫情防控措施而受到影響。

調查又顯示，外資公司難以留住在中國的外籍員工及招募新人，大多數在美國的高層已逾兩年半無法前往中國視察業務、員工和拜訪客戶，進一步加劇了對市場狀況的擔憂。

【10、印度首富Gautam Adani身家逾萬億 登億萬富豪榜三甲】

印度富豪Gautam Adani以1,374億美元(約1.07萬億港元)的淨資產，登上億萬富豪榜的第3位，為首次有亞洲人登上億萬富豪指數排名三甲。

據榜單，Adani財富超過了法國LVMH集團的貝爾納阿爾諾(Bernard Arnault)，僅次於美國企業家馬斯克及亞馬遜創辦人貝索斯。

報道指出，現年60歲的Adani過去致力於擴張他從煤炭到港口的企業集團，涉足數據中心、水泥、傳媒和氧化鋁等眾多業務。該集團現在擁有印度最大的私營港口，有機場運營商，城市燃氣分銷商和煤礦。