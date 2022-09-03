致富智庫：百萬富翁如何煉成？研究指3大理財習慣至關鍵...

滙豐早前一項財富遠見調查顯示，近乎每4個成年香港人就有1位擁有價值港幣100萬資產的百萬富翁。他們之所以成為百萬富翁，背後都有不同的故事，撇除中奬或者繼承，相信都離不開儲蓄及投資兩大理財策略。

集會計師、金融策劃師及作者於一身的財務專家Tom Corley就花上5年時間，成功訪問225名坐擁百萬美元的富豪們，研究了他們「富裕習慣」及對金錢的觀念，綜合了4大類富豪的3個理財習慣。

【4大富豪類型】

●儲蓄投資型

他們會將儲蓄及投資列為每日例行公事，並經常思考如何令財富增長。

●專業型

取得正式的高等教育學位，舉例如法律及醫學學位等，普遍是成為該類人士的先決條件；他們是各自領域的專家，當人們想獲取其知識與專業，會甘願支付高額費用。

●力爭上游型

他們會在大型企業努力向上爬，甚至將全副心力、精神用於晉升方面，直至登上高級管理層、獲得高薪水為止。

●夢想家型

他們會為自己的夢想發奮，不論是創業家、音樂家、暢銷作家，甚至是演員等。該類人士非常熱愛自己的職業，充滿熱誠，一切皆反映在銀行帳戶的金額上。

【3個理財習慣】

在受訪的225名百萬富豪中，有高達88%指儲蓄在獲得財富上最為關鍵。該研究指出，他們平均花上12至32年的時間，累積到300萬至700萬美元的身家，從中發現他們3大理財的習慣。

●將20%淨收入儲蓄

這批儲蓄型投資者會持續將20%以上的淨收入儲存下來，他們通常會將10%收入轉到僱主支持的退休帳戶，餘下10%則自動轉帳到自己另一個儲蓄戶口。另外，在每月存下來的收入中，他們會將10%轉落到投資帳戶內。

●定期將部分儲蓄作投資

隨着時間增加，他們的財富亦會有所增長，之後就持續將存款用作投資。當儲到一定日子，如十年後複利效果顯著，他們已累積到可觀的財富。到臨近退休的最後幾年，他的財富平均增長至330萬美元。

而有趣的是夢想家為追求夢想，存款都落入營運上，以支持夢想實現。若他們成功、擁有足夠的現金流後，又會立即將收入轉為投資。

●3大原則達致節流

在研究的找到百萬富豪的最大共同特徵是節流。當他們拿到第一份人工，並不如一般大眾將錢立即花在大吃大喝之上，反而相當節儉。至於夢想家則是由他們的夢想創造足夠現金，可以儲蓄及投資時，則開始減少花費。

至於如何節流？要意識到如何花錢；錢只花在優質的商品及服務上；更重要是貨比三家，盡可能花最少的金錢。

另外，在Tom Corley的研究中發現，累積財富的威力是需要你趁早開始執行，甚至可以說最好由你一踏入社會開始就要同步啟動。

他表示，如果你已有相當一定的年紀，但仍想追求富裕的退休生活，就要將過去未能儲蓄的時間，以10年為一個單位計，而且不能太早退休。舉例，如果你在35歲決定踏上儲蓄投資者之路，你的年度儲蓄額度必須是淨收入的30%，並要工作到65歲左右；若到40多歲開始想發力，年度儲蓄比例就要達40%，且工作到70多歲才可退休。

總結上述研究可以反映出，要達到財富有效累積，有效的行動最為實際，而時間、儲蓄、節流及投資，是令你踏上致富的重要路徑。