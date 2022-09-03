【錢夫人巡舖】英鎊愈溝愈淡？年息12厘7日賺回本

有4厘息嘅銀色債券認購人數又破紀錄，而且最高認購金額竟然去到500萬！錢夫人一睇，當堂嚇一跳，然後得啖笑。500萬現金喎，直接去新盤開售現場大手一揮，full pay一個一房單位不是夢。加息？供樓？不存在的。

話分兩頭，今個星期美元獨強，令到所有其他貨幣幾乎全跌。相信不少人都好似錢夫人一樣，見到日元跌到5.6算(每100日元兌5.6港元)，即刻就暢定幾十萬yen傍身，一於坐等香港全面開關。另外，英鎊亦都一度跌落9.02，有仔女要去讀書，學費直接9折。

銀行也都不輸蝕，立即加碼外幣定存優惠。當中，恒生銀行7天年息達12厘，資金門檻為1萬港元，資金上限為200萬港元，需要指定理財客戶及合資格資金。錢夫人就暢了10萬港元做英鎊，定期一周，可以袋230港元息，夠買一盒迷你月餅。推廣期至10月26日。

至於1個月期，中銀香港經網上或手機開戶，指定理財客戶及合資格資金1,000英鎊，可享2厘年息。以10萬港元資金，1個月賺334港元。6個月的話，可以留意花旗銀行，年息2.27厘，同樣經網上或手機開戶，勝在存款無下限。

不知道大家是否和錢夫人一樣，由10算開始買英鎊，一路跌一路買，愈溝貨愈淡。就更加應該將「蝕本貨」拿去做定存，實行錢搵錢！