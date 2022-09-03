RBC財富管理︰聯儲局預測長期失準　參考意義不大

近日聯儲局不斷「放鷹」，導致市場對美國加息的預期升溫。不過，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理策略師Atul Bhatia指出，聯儲局對其自身行為的預測能力非常差。他在報告指出，參考過去10年數據，聯儲局預測貨幣政策與經濟前景的「點陣圖」紀錄顯示，該局的預測幾乎完全失準。

他說︰「就連有份投票決定貨幣政策的聯儲局官員，都無法準確預測自己未來的投票取向。」

自聯儲局放任通脹飆升至逾40年高位後，市場已不斷質疑其公信力。Bhatia也對聯儲局所謂的長期預測嗤之以鼻，因為這些預測都是建基於經濟走勢完全符合預期。然而，過往經驗反映聯儲局是「非常差的預測者」，其觀點就如同談論「中了彩票後該如何花錢」一樣，基本上不具實際意義。他建議投資者關注貨幣政策的實際走勢，而不是揣測聯儲局官員的言論。

他表示，美國股市面臨眾多潛在不利因素，除了持續面臨的通脹挑戰和潛在的政策反應之外，還包括國內全面衰退的風險升高、2023年普遍盈利預測過份樂觀以及歐洲的能源危機。

出於上述原因，RBC財富管續對美國和全球股票的評級維持在標準配置。