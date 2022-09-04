鄺紫珊：印度企業盈利強勁　內外資積極買入

踏入第4季，部分地區股市很可能會出現「追落後」的格局。根據近二十年的數據，每年9月的全球股市升幅表現，前10位主要集中在新興亞股，包括印度、菲律賓、越南及印尼等。

有數據顯示，根據以往20年新興亞洲在9月份的上升幅度，印度的升幅居首達2.5%，其次為菲律賓1.8%，俄羅斯1.6%、越南1.4%、印尼1.1%，之後為南韓0.8%、日本0.6%、巴西0.3%、泰國0.17%，以及內地滬綜指0.15%。

以新興亞洲地區的表現去看，印度股市今年下半年的升勢相對突出，當地7月份製造業PMI指數由上月53.9大幅回升至56.4，優於市場預期的53.8，並且保持連續13個月的持續擴張，其擴張速度更是創下9個月以來最佳，至於新訂單數量也是同步增長；在原材料價格壓力逐漸減輕下，當地的製造業經濟表現預料可保持不錯的增長。

印度的基本面動力推升支撐過往兩個月股市的指數向上，第2季財報公告淨利潤優於預期，企業盈利強勁，有投行預測，MSCI印度2022至2023年平均盈利增長率可上望17%及13%；另一方面，從資金流看，內外資正積極超買印度股市，故印股未來表現可期。

雖然印度股市的市盈率相對高於其他新興市場，但就當地經濟增長及產業與企業競爭力而言，仍有強勁的上升動力。當地擁有充裕的人口勞動力，支持內需擴張，而當地具優勢的產業也涵蓋了豐富天然資源與強大的軟件科技等，故投資者可考慮以長線參與印度，或新興亞洲區域型基金。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊