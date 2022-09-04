曜熊理財：香港基金下跌風險有限

美聯儲現在為了遏制通脹，打算讓經濟承受更大「痛苦」，目標是打壓經濟增長來壓低通脹，可能讓經濟陷入衰退，投資者已關注9月將可能再次加息0.75厘，美國股市大幅下跌。

美國通脹率的下降程度未達到美聯儲的要求，美股指數尚未觸底，至少還有兩個季度下跌，原因是營業利潤率的趨勢比預期的要差，而且這種情況將持續下去。投資者對美股盈利前景過於樂觀，市盈率將開始下降，收益將被削減，美國基金前景看淡。

歐洲央行將加息0.75厘，央行管理委員會的多位鷹派委員最近不斷提到這個選項，投資者估計10月底之前有這個幅度的加息。歐元區通貨膨脹率在8月份達到9.1%，創歷史新高，高於經濟學家預測，加上俄烏戰爭，歐洲基金同樣不看好。

反而香港基金有機會轉好。資料顯示，8月份，中國製造業景氣水平有所回升，非製造業維持恢復性增長，企業生產經營總體延續恢復發展態勢。銀行金融板塊全部現底部信號，市場向下的空間基本有限，雖然香港基金進入2022年一直都較弱，排除地緣政治因素外，近期有機會在低位整固及轉強。

內地宏觀經濟壓力仍存。不過，內地減息，流動性較充裕的市場環境下，中港股市將處於低部波動。穩增長政策陸續出臺落地及基本面未發生重大變化的前提下，香港基金下行風險有限，持有者可中長線持有，但未持有香港基金的投資者暫時仍未到進場的時機。

曜熊理財策略董事馬煒喬