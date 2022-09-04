葉尚志：比亞迪配置價值再現　230元以下收集

港股仍未能走出8月以來的盤底磨底運行格局，而值得注意的是，近期總體的每日沽空比例都持續超標，在18至22%超高範圍內，顯示淡倉有持續囤積迹象，在現時形勢環境下，市場出現這情況是可以理解的。走勢上，在淡倉的壓盤下，港股短期發展仍偏淡，但如果恒指能夠升穿20,300點關口，估計將可以有挾淡倉的出現，港股亦可因此而發出回穩的技術信號。

另一方面，受到股神巴菲特確認減持的消息影響，比亞迪股份近日出現了伸延急挫。而事實上，市場在7月中旬時已傳出巴菲特將沽售比亞迪股份，也是把其股價從當時的歷史高位300港元以上水平拉下來的消息。而目前，消息算是落實兌現，比亞迪股份的股價亦已深度調整過了，配置價值吸引力再次浮現，建議可於230元以下逐步收集，目標看350元，止蝕可定在180元。

第一上海首席策略師葉尚志