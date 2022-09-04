陳樂怡：新秀麗受惠國際旅遊業復甦

內地8月官方採購經理人指數(PMI)數據反映，經濟活動受到疫情升溫以及高溫天氣限電限產所影響。中美貨幣政策錯位，內地政策主調傾向克制溫和，市場對於內地經濟前景信心不足。美國9月再大手加息預期升溫，美匯指數走強，人民幣一度跌破6.9，不利中資股表現。儘管人民幣或會進一步逼近7算，但相信屆時將會有維穩措施，穩定市場信心。恒指料續於19,000至20,500點浮動。未來一周市場焦點方面，投資者宜留意內地8月進出口數據。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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