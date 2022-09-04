陳樂怡：新秀麗受惠國際旅遊業復甦
2022年09月04日 09:00
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內地8月官方採購經理人指數(PMI)數據反映，經濟活動受到疫情升溫以及高溫天氣限電限產所影響。中美貨幣政策錯位，內地政策主調傾向克制溫和，市場對於內地經濟前景信心不足。美國9月再大手加息預期升溫，美匯指數走強，人民幣一度跌破6.9，不利中資股表現。儘管人民幣或會進一步逼近7算，但相信屆時將會有維穩措施，穩定市場信心。恒指料續於19,000至20,500點浮動。未來一周市場焦點方面，投資者宜留意內地8月進出口數據。
股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於8月24日場內減持比亞迪股份(01211)133.1萬股或0.12%，每股平均價約277.1016港元，套現3.69億元。巴菲特減持後，於比亞迪的持股量降至19.92%或2.19億股。筆者認為巴菲特開始慢慢減持，可以預見節奏慢、為時長。故此，消息公布後除了即時股價下挫，與此同時亦會限制上行空間，形成「巴菲特頂」。論基本因素，比亞迪中期業績達到盈喜上限，平均售價、經營現金流均有改善，盈利增長加快，規模效應突出，勝過一眾同業。不過，由於股東減持消息，以及個別新能源車企開始減價，短期股價料續受壓，投資者宜待更佳的買入時機。
個股推介新秀麗(01910)。公司中期業績優於預期，淨銷售額按年大增75%，較2019年只是下跌20.4%。毛利率已大致重返疫前水平。目前東南亞大多國家已放寬旅遊限制，為公司下半年業績復甦打好基礎。公司上調全年銷售指引，由較2019年疫前水平低出15%至20%，收窄至低出10%至13%。憧憬國際旅遊業復甦，新秀麗將可直接受惠。目標價22元，止蝕價17.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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