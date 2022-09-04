【星期一‧炒啲乜】歐洲能源危機惡化　恒指能守19000關？

市場上周聚焦的美國非農數據高於預期，投資者憂慮聯儲局或繼續大手加息，加上通往歐洲的關鍵天然氣管道北溪一號無法按計劃於上周六(3日)重新開放，拖累股市投資氣氛，美股3大指數連續3周錄得跌幅。

港股上周同樣弱勢，即使中證監稱將與香港推出3項擴大兩地資本市場合作新措施，恒指上周五(2日)仍要下跌145點收市，報19,452點，全周累跌3.55%。

展望今周，美國聯儲局加息走向預期以及歐洲能源危機形勢發展繼續牽動資產市場走勢，內地周內公布的貿易和通脹數據也會為後市帶來啟示。此外，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡近日兩度減持比亞迪股份H股後，今周會否續有動作，繼而影響汽車板塊以至整體中資股的投資氣氛，亦備受市場關注。大家作部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【鄺紫珊：印度企業盈利強勁 內外資積極買入】

2、【曜熊理財：香港基金下跌風險有限】

3、【葉尚志：比亞迪配置價值再現 230元以下收集】

4、【郭家耀：碧桂園服務行業地位鞏固】

5、【陳樂怡：新秀麗受惠國際旅遊業復甦】