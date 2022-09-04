陳鳳珠：內地新能源汽車潛在發展空間龐大

國務院決定將新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，同時建立新能源汽車產業發展協調機制，用市場化辦法促進整車企業優勝劣汰及配套產業發展，大力建設充電樁，並以政策性開發性金融工具給予支持。由於新能源汽車為內地推動汽車行業發展及消費的大方向，因此相信新能源汽車製造商將會受惠行業政策支持。

安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠(作者爲註冊持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）