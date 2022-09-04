陳鳳珠：內地新能源汽車潛在發展空間龐大
2022年09月04日 16:30
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國務院決定將新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，同時建立新能源汽車產業發展協調機制，用市場化辦法促進整車企業優勝劣汰及配套產業發展，大力建設充電樁，並以政策性開發性金融工具給予支持。由於新能源汽車為內地推動汽車行業發展及消費的大方向，因此相信新能源汽車製造商將會受惠行業政策支持。
內地車企陸續發布新車型，料有助推動汽車銷售增長。早前長城汽車(02333)發布兩款插電式混合動力汽車版本哈弗H6-DHT新車型，由於車型可媲美比亞迪(01211)的宋PLUS混動車型，料長汽兩款新車的銷情或會表現理想，有望提升其新能源汽車銷量佔比，並搶佔市場份額。長汽將以哈弗品牌向新能源轉型，目標到2025年新能源車銷量佔比達到80%，2030年正式停售燃油車。雖然長汽正向新能源汽車方向發展，但其新能源車銷量佔比仍然較低，因此市場依然關注新能源汽車銷售佔比較多的同業。
至於新能源造車新勢力暫時仍未達到量產階段，不過已加快發布新車型，以爭取更多市場份額。其中小鵬汽車(09868)公布旗下小鵬G9為全球充電最快的量產電動車，實現最快充電5分鐘。由於充電時間短成為優勢，或會提升吸引力。另外，理想汽車(02015)推出大型豪華SUV車型L9及即將推出更新版理想ONE「L8」，亦有助帶動銷量增長，預期集團明年的產品周期將會加快，並會推出更多新產品。至於蔚來汽車(09866)則表示其電動車「ET 7」啟航歐洲，將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威等開放預定並交付，為更多歐洲用戶提供完整服務體系，進入海外市場，亦反映對其質素的肯定。
日前巴菲特旗下投資公司巴郡在持有比亞迪股份(01211)14年來首次減持，拖累汽車板塊急挫。但要留意，巴菲特於2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪H股，成本為18億元，而今次於場內減持133.1萬股，平均價約為277.1元，套現約3.69億元。由於沽出價較買入價升超過33倍，因此不排除巴菲特在市況波動下鎖定部分利潤，未必看淡內地新能源汽車發展。
安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠(作者爲註冊持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）