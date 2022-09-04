買家感遲買會更平　十大屋苑周末僅8宗成交

二手樓市現跌浪，買家審慎入市，市場成交進一步放緩。中原指出，十大屋苑於周六、日(3、4日)錄得8宗成交，按周減少1宗或約11%，創5周新低。期內包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園等半數屋苑未聞買賣。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港疫情再次升溫，單日確診宗數重上萬宗，令睇樓活動減少。加上一手持續主導市場，加息陰霾仍在，打擊二手樓市，樓價出現跌浪，買家預期遲買會平，入市態度觀望，二手成交疲弱。

其中鰂魚涌康怡花園為唯一有成交的港島屋苑，中原楊文傑表示，屋苑錄得9月首宗成交，單位為A座中高層8室，實用面積約710方呎，套三房間隔，享山景，今年初叫價1,278萬元，累減118萬元，以1,160萬元易手，呎價約16,338元。同類單位近期成交價約1,300萬元，是次成交價低140萬元或近11%，屬筍價成交。

至於將軍澳新都城為周六、日最活躍的指標屋苑，該公司柯勇表示，新都城不少業主減價出貨，成交呎價按月急跌約8%，吸引買家回流執平貨，帶動成交量回升，9月短短4日迅速錄得6宗成交，而周六、日就佔3宗，包括2期7座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以600萬元沽出，呎價約16,529元。

中原黎宗文表示，沙田第一城於周六、日錄得2宗成交，本月暫錄得5宗成交。其中38座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以485萬元沽出，呎價約15,954元。