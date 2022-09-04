惡性通脹促加息致經濟下行　瑞信籲全面減持股票

全球通脹居高不下，各國終須吞下疫情期間無節制印鈔救市的惡果，連美國也要忍痛強硬加息。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，Jackson Hole年會後已表明全球央行控制通脹重要性高於扶持經濟，沒了央行印銀紙托市，環球經濟未來6至12個月下行風險較大，該行召開特別內部投資會議後把環球股票的投資評級由「中性」貶至「低配」，為不足一個月再度降級，中國股票亦削至「中性」。

邵志銘接受本網專訪時坦言，過去幾年對股市的看法甚少如此悲觀，但在現時投資環境更需要幫客戶「保本」。他籲投資者暫時不宜「太勇敢」，未來幾個月應減低風險、做好投資保護，並審視整個股票配置：「若超配太多，需考慮整合甚至對沖」。歐洲股票在該行的「低配」評級裏「再低一些」，亦減持了一些美國及中國股票敞口。

他續表示，美股由6月17日至8月中旬的升浪裏，自低位反彈接近兩成，但是經濟前景比3個月前更差，經濟下行風險加大。未來6個季度裏，該行預計美國有5個季度經濟增長低於1%，並仍預測有35%機會進入衰退；歐元區更有60%機會本季就進入衰退，衰退恐持續6至9個月，甚至更長。當環球經濟下行風險增大，美元嘗試破頂，股市下行壓力是巨大的，坦言市況不太理想。

然而，市場正面臨一個更大的風險：本月起美國聯儲局「收水」力度將加倍，這意味流動性減少。即使企業經營不錯，但現已開始遠離過去10多年習慣的寬鬆環境，而「投資者面臨的問題是，本來揸現金(回報)是零息，所以在整個資產配置佔比很低。但當息口升至3厘、甚至乎4厘，回報都升了10幾倍，資產配置增加現金，都好正常啫！……當資金收緊時，個池少了錢，(市場)怎樣去Re-price(重新定價)金融資產……整個金融系統的投資決定點做？這是投資者需要思考的事情。」

瑞信預計，美國聯儲局9月再加息0.5厘或更多，11月及12月分別再加0.5厘及0.25厘，到明年首季再加0.25厘，聯邦基金利率區間將升至3.75至4厘。息口之後可能穩定下來，但他不覺得聯儲局會掉頭減息，該行預料今、明兩年美國通脹分別為8.1%及4.4%，仍遠未實現聯儲局讓通脹降到2%的目標。

至於中國股票投資評級由「高配」削至「中性」，他相信，市場觀望氣氛依然濃厚，因為中國經濟反彈力量遜預期，中央已展開多輪刺激經濟措施，但不足以讓經濟在未來數月快速增長。雖然當局將繼續加碼救市，但是投資者需要更加明朗的措施，才能對股市恢復信心。

儘管人民幣貶值的韌度相對其他貨幣為高，但兌港幣或美元仍出現貶值壓力，持有這類型資產的港元投資者需承受額外風險，即使企業盈利沒有問題，但只要這些公司賺取人民幣，意味回報有下行壓力。該行未來6個月及12個月的恒指目標分別只有19,500點和19,800點，坦言下調風險存在。

中期業績期剛過，惟他認為，企業盈利恐仍未見底，這取決於中央推出的振興經濟措施，並提醒這些經濟措施有目標性地扶持個別重要板塊。他維持看好直接受惠的新能源，包括電動車及太陽能供應鏈、風能等，短線不排除波動，但基本因素強勁。

至於科網平台股，他坦言對監管環境持有正面看法，惟「投資者需要看到Endgame——監管環境穩定下來」，並重申現在並非個別公司基本因素問題，而是資金流動性減少及加息，整體環球股市不佳。「當水退之時，市值太貴的板塊自然受到考驗，因此現在應做好防守工作」。