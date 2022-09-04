MIAMI QUAY I收票逾800張　超購逾5倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票人士以自住客為主，佔比例約70%至80%，投資客佔約20%至30%。客源分布方面，九龍區比例佔逾50%最多，特別九龍東居住或工作人士，如觀塘及九龍灣客人，看好PARK PENINSULA新區及九龍東第二個核心商業區的發展前景。另有約25%為港島客，以中西區為主，至於新界及其他地區客人亦佔約25%，以沙田及荃灣為主。

他續稱，項目一房及兩房單位最受客人歡迎，年輕買家及小家庭客對這類戶型單位需求很大。鑑於市場反應熱烈，將與合作伙伴溝通後落實加推詳情，最快明日加推。由於接獲不少客人查詢三房單位，價單第2號將涵蓋此類戶型，包括三房連套房及工作間與洗手間間隔，將有5%至10%的提價空間。

預計於中秋長假期進行首輪銷售，而僅提供1伙的天際特色單位亦接獲約10組客人查詢，傾向以招標形式發售。