MIAMI QUAY I收票逾800張 超購逾5倍
2022年09月04日 20:08
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黃光耀（右三）
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周六(3日)開始接受認購登記及開放示範單位予公眾參觀，截至周日(4日)晚上7時接獲逾800張入票，以首張價單130伙計，超額認購逾5倍，最快明日(5日)加推單位。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票人士以自住客為主，佔比例約70%至80%，投資客佔約20%至30%。客源分布方面，九龍區比例佔逾50%最多，特別九龍東居住或工作人士，如觀塘及九龍灣客人，看好PARK PENINSULA新區及九龍東第二個核心商業區的發展前景。另有約25%為港島客，以中西區為主，至於新界及其他地區客人亦佔約25%，以沙田及荃灣為主。
他續稱，項目一房及兩房單位最受客人歡迎，年輕買家及小家庭客對這類戶型單位需求很大。鑑於市場反應熱烈，將與合作伙伴溝通後落實加推詳情，最快明日加推。由於接獲不少客人查詢三房單位，價單第2號將涵蓋此類戶型，包括三房連套房及工作間與洗手間間隔，將有5%至10%的提價空間。
預計於中秋長假期進行首輪銷售，而僅提供1伙的天際特色單位亦接獲約10組客人查詢，傾向以招標形式發售。