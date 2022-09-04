二手樓價續挫　將軍澳東港城兩房跌穿700萬

樓市氣氛薄弱，市場不斷出現跌價個案，其中將軍澳東港城兩房價今年首度失守「7球」，一個低層兩房大減97萬元，僅以688萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達指出，鰂魚涌太古城錄本月首宗買賣，屋苑逸天閣低層F室，實用面積約682方呎，成交價1,175萬元，呎價約17,229元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園錄得9月首宗成交，屋苑A座中高層8室，實用面積約710方呎，套三房間隔享山景，累減118萬元，以1,160萬元易手，呎價約16,338元。同類單位近期成交價約1,300萬元，是次成交價低140萬元或近11%，屬筍價。

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九龍區

●香港置業吳仁傑表示，啟德THE HENLEY第A座極高層單位，實用面積約216方呎，開放式間隔，每月叫租約1.3萬元，放租兩星期減租500元，以1.25萬元租出，呎租約57.9元。

●中原程智聰表示，長沙灣曉尚中層E室，實用面積約322方呎，一房間隔，以月租1.4萬元租出，呎租約43.5元。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山新港城R座中層4室，實用面積約503方呎，三房間隔，放盤開價約750萬元，議價後以730萬元易手，呎價約14,513元。原業主於2006年以210萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約520萬元，升值約2.5倍。

●美聯陳志賢稱，馬鞍山聽濤雅苑2座中層E室，實用面積約733方呎，三房連套房間隔，一個月前以980萬元放售，獲區內首置人士議價40萬元，以940萬元承接，呎價約12,824元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山中心4座低層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔望園景，放盤兩個月，「象徵式」減10萬後獲買家承接，成交價590萬元，呎價約15,486元。原業主早於1997年9月以288萬元買入上址，持貨25年帳面獲利302萬元，單位升值約1倍。

●中原王勤學指出，元朗區9月暫僅錄約4宗買賣成交，其中永興大廈中層6室，實用面積約320方呎，開價380萬元，減價25萬元或6.6%，以355萬元沽出，呎價約11,094元。原業主2009年10月以78萬元購入上址，持貨近13年轉售，帳面獲利277萬元，單位升值約3.6倍。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳東港城3座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，6月開價785萬元放盤，累減97萬元，以688萬元售出，呎價約14,764元。為今年首宗低於700萬元兩房成交。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳清水灣半島5座中層H室，實用面積約608方呎，三房間隔，日前以800萬元易手，呎價約13,158元。原業主於2007年8月以268萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約532萬元，升值近2倍。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳蔚藍灣畔6座低層F室，實用面積約504方呎，兩房梗廚間隔，望內園池景，原叫價約840萬元，累減約90萬元，以約750萬元易手，呎價約14,881元。原業主2003年以約174.4萬元買入上址，持貨約19年轉手帳面獲利約575.6萬元，物業升值約3.3倍。

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