一手樓周末僅錄17宗成交 按周跌逾9成
2022年09月04日 21:53
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新盤市場於周六、日(3、4日)未有大型銷售活動，期內一手市場只錄約17宗成交，按周大減超過九成。不過現樓特色單位仍不乏捧場客，大埔新盤連沽兩伙連平台戶，而緊接推出的項目市場仍有不俗反應，有啟德新盤收票兩日已錄逾5倍超額認購。
●MIAMI QUAY I收票逾800張 超購逾5倍
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周六(3日)開始接受認購登記及開放示範單位予公眾參觀，截至周日(4日)晚上7時接獲逾800張入票，以首張價單130伙計，超額認購逾5倍，最快明日(5日)加推單位。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票人士以自住客為主，佔比例約70%至80%，投資客佔約20%至30%。客源分布方面，九龍區比例佔逾50%最多，特別九龍東居住或工作人士，如觀塘及九龍灣客人，看好PARK PENINSULA新區及九龍東第二個核心商業區的發展前景。另有約25%為港島客，以中西區為主，至於新界及其他地區客人亦佔約25%，以沙田及荃灣為主。
他續稱，項目一房及兩房單位最受客人歡迎，年輕買家及小家庭客對這類戶型單位需求很大。鑑於市場反應熱烈，將與合作伙伴溝通後落實加推詳情，最快明日加推。由於接獲不少客人查詢三房單位，價單第2號將涵蓋此類戶型，包括三房連套房及工作間與洗手間間隔，將有5%至10%的提價空間。
預計於中秋長假期進行首輪銷售，而僅提供1伙的天際特色單位亦接獲約10組客人查詢，傾向以招標形式發售。
●逸瓏灣8周末連沽2伙連平台戶
新盤特色單位不乏捧場客，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8連沽兩伙連平台單位，項目同類特色戶全數沽清。其中於今日(4日)招標售出的2座2樓A室，實用面積943方呎，平台面積141方呎，成交價1,844.8萬港元，呎價約19,563元。
項目昨(3日)亦以招標形式沽出2座2樓B室，實用面積942方呎，平台141方呎，以1,733萬元售出，呎價約18,397元。
●屯門區新盤連錄承接 NOVO LAND第1B期沽兩伙
屯門區新盤也連錄承接，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期售出兩伙，包括2座11樓A2室，實用面積706方呎，以968.17萬元成交，呎價約13,968元。而長實集團（01113）及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，於過去周六連沽5伙，成交總額2,135.4萬元。該5伙均為1座實用面積281方呎的F單位，成交價406.9萬至442.8萬元，呎價約14,480至15,758元。
●芳菲一房單位以776.9萬元售出
協成行旗下何文田芳菲周末進行新一輪銷售，項目兩日售出兩伙，其中17樓B室，實用面積286方呎，一房間隔，今日(4日)以776.9萬元售出，呎價約27,164元。