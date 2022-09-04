一手樓周末僅錄17宗成交　按周跌逾9成

新盤市場於周六、日(3、4日)未有大型銷售活動，期內一手市場只錄約17宗成交，按周大減超過九成。不過現樓特色單位仍不乏捧場客，大埔新盤連沽兩伙連平台戶，而緊接推出的項目市場仍有不俗反應，有啟德新盤收票兩日已錄逾5倍超額認購。

●MIAMI QUAY I收票逾800張 超購逾5倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票人士以自住客為主，佔比例約70%至80%，投資客佔約20%至30%。客源分布方面，九龍區比例佔逾50%最多，特別九龍東居住或工作人士，如觀塘及九龍灣客人，看好PARK PENINSULA新區及九龍東第二個核心商業區的發展前景。另有約25%為港島客，以中西區為主，至於新界及其他地區客人亦佔約25%，以沙田及荃灣為主。

他續稱，項目一房及兩房單位最受客人歡迎，年輕買家及小家庭客對這類戶型單位需求很大。鑑於市場反應熱烈，將與合作伙伴溝通後落實加推詳情，最快明日加推。由於接獲不少客人查詢三房單位，價單第2號將涵蓋此類戶型，包括三房連套房及工作間與洗手間間隔，將有5%至10%的提價空間。

預計於中秋長假期進行首輪銷售，而僅提供1伙的天際特色單位亦接獲約10組客人查詢，傾向以招標形式發售。

●逸瓏灣8周末連沽2伙連平台戶

項目昨(3日)亦以招標形式沽出2座2樓B室，實用面積942方呎，平台141方呎，以1,733萬元售出，呎價約18,397元。

●屯門區新盤連錄承接 NOVO LAND第1B期沽兩伙

●芳菲一房單位以776.9萬元售出

協成行旗下何文田芳菲周末進行新一輪銷售，項目兩日售出兩伙，其中17樓B室，實用面積286方呎，一房間隔，今日(4日)以776.9萬元售出，呎價約27,164元。