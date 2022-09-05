東方日報B1：20大屋苑估價全挫 爆疫後首見

樓價愈跌愈急，大幅削弱銀行估價取態。本港主要大型屋苑單位的估價，在過去約一個月全線下挫，為2020年初爆疫後首見。市區屋苑表現失色，荔枝角美孚新邨及鰂魚涌康怡花園單位估價同樣按月下跌超過6%，均屬屋苑至少3年最大單月跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，上述本報統計的20個大型屋苑單位按月估價全數錄得跌幅，最遜色為美孚新邨，屋苑3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，估價由8月初約1,159萬元，按月急挫約6.7%，跌至本月初約1,081萬元，短短一個月蒸發約78萬元，做價亦是逾3年最低。

美聯吳志輝稱，該屋苑8月錄約27宗買賣，個別成交呎價已跌穿1.1萬元，而近期屋苑成交價已較今年初低約6%，主因是隨大市回落，9月項目暫錄3宗成交，平均實用呎價約11,809元。

他透露，該盤4期百老匯街103號中高層C室，實用面積約666方呎，現為套三房間隔，今年5月開價約880萬元放售，累減142萬元或約16.1%，以738萬元易手，呎價約11,081元，低市價約6%。原業主於2009年11月以372萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約366萬元，升值近一倍。項目現時約有620個二手買賣放盤，較本年初減少約8%。

至於上月交投慘淡的康怡花園，期間只錄約3宗買賣。屋苑E座中層戶，實用面積約524方呎，最新估價報約820萬元，較上月約876萬元，下跌約56萬元或約6.4%，屬去年2月後逾一年半低位。

中原楊文傑指，項目剛錄本月首宗成交，單位為A座中高層8室套三房戶，實用面積約710方呎，年初叫價1,278萬元，累減至1,160萬元易手，呎價約16,338元。較同類型單位近期做價低140萬元或近11%。

另一個市區藍籌屋苑茶果嶺麗港城的估價亦有較大跌幅，屋苑18座一個實用面積約517方呎高層單位，估價由約797萬元，一個月下跌約4.9%至最新報約758萬元，為2020年3月後約兩年半新低。該盤大三房戶做價跌穿900萬元，美林物業林小燕指，屋苑22座低層H室同類型間隔，實用面積約748方呎，成交價約870萬元，呎價僅約11,631元，為項目逾一年呎價低位。

新界屋苑以沙田第一城走勢最疲弱，該盤16座高層戶，實用面積約327方呎，估價按月挫約4.3%，跌至約576萬元逾3年低位。資料顯示，同面積單位上月錄約3宗二手轉讓，成交價僅約500萬至530萬元，反映銀行估價仍有下調空間。

美聯翁凱傑指，屋苑近月成交價已跌穿500萬元關口，兩房樓價最低跌至412萬元，9月暫錄約6宗成交，當中，佔5宗做價低於500萬元。而加息等利淡因素下，本月起準買家入市態度轉趨觀望，出價洽購不多，相反由於租市轉旺，吸引收租客查詢。

他透露，屋苑40座低層E室兩房戶，實用面積約284方呎，上月底才以440萬元放售，放盤4日累減28萬元，僅以412萬元沽，呎價約14,507元。做價料為屋苑逾兩年新低。

此外，期內亦有10個屋苑估價按月錄得超過2%跌幅，包括鰂魚涌南豐新邨、將軍澳新都城、紅磡黃埔花園及馬鞍山新港城等，跌幅由約2.1至3.9%不等。而期內跌幅最溫和屋苑為鰂魚涌太古城，該盤順安閣一個實用面積約580方呎低層戶，最新估價約1,027萬元，較上月初僅低約0.4%。